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Метаморфозы переговоров по Донбассу - США как новый участник

  • 26.08.2017, 11:04
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Неформальные контакты с Москвой происходят на фоне все более вероятного предоставления Киеву оружия.

Во время празднования 26-й годовщины независимости Украины в Киеве в четверг, 24 августа, произошло беспрецедентное событие: в праздничном параде приняли участие военнослужащие НАТО. Кроме того, впервые за годы независимости Украины за парадом наблюдали министры обороны нескольких стран-членов НАТО, среди которых, в частности, был и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

НАТО и Киев

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО, руководитель Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Атлантическом совете Александр Вершбоу в интервью DW выразил убеждение, что участие военных НАТО в параде является "более чем символическим". По его мнению, таким шагом Североатлантический альянс четко демонстрирует свою приверженность независимости и суверенитету Украины.

"Это месседж о том, что Запад не будет воспринимать амбиции России восстановить свою гегемонию на постсоветском пространстве. Он будет продолжать поддерживать усилия Украины, направленные на защиту, сохранение своей независимости и возвращение ее территорий, оккупированных Россией", - убежден Вершбоу.

Сигналы Вашингтона

В последние недели активно обсуждается возможность предоставления Вашингтоном летального оборонительного вооружения Украине, прежде всего противотанковых ракетных комплексов. Джеймс Мэттис подтвердил, что США рассматривают этот вопрос.

Сигналы Вашингтона о предоставлении оружия Украине, а также символическое присутствие главы Пентагона на параде в Киеве происходят на фоне более активных дипломатических усилий США по урегулированию конфликта в Донбассе.

21 августа в Минске состоялась встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, посвященная поиску путей урегулирования конфликта в Донбассе. Стороны договорились продолжить эти встречи.

Эксперты видят связь между сигналами США о предоставлении оружия Украине и налаживанием Вашингтоном неформальных контактов с Москвой по Донбассу. Директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст выразил убеждение, что предоставление летального оружия Украине "было бы очень разумным шагом со стороны США".

За и против летального оружия

"Оно сделает для Москвы более затратным продолжение ее агрессии, захват дополнительных территорий Украины", - убежден эксперт. По его мнению, если Москва будет осознавать, что стоимость ее агрессивных действий на Украине для нее будет расти, то тогда она будет склонна предложить реальное урегулирование конфликта в Донбассе.

Александр Вершбоу также высказался в поддержку решения о предоставлении Киеву оружия. "Предоставление летального оборонительного вооружения улучшит шансы разрешения конфликта в ходе переговоров", - отмечает экс-заместитель генсека НАТО.

Впрочем, похоже, этот вопрос несколько иначе воспринимается в Берлине. В частности, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер в беседе с DW предостерег от такого шага, поскольку он неизбежно приведет к эскалации напряженности в отношениях с Россией.

"Россия всегда будет инвестировать достаточно, чтобы не проиграть в этой войне. Поэтому, если вы предоставляете Украине оружие, то вам следует подумать и учесть последствия эскалации отношений с Россией", - отмечает эксперт.

По-разному воспринимается в Берлине и Вашингтоне также новый американо-российский формат "Сурков-Волкер". Вопрос в том, вписываются ли эти консультации в так называемый "нормандский формат" с участием Германии, Франции, России и Украины, или являются альтернативой ему.

Джон Хербст убежден, что переговоры Волкера и Суркова проходят в рамках, которые предоставляет "нормандский формат". "На сегодняшний день США хотят достичь договоренностей. И я считаю, что того же хочет и Украина, которая уверена, что господин Волкер и США не предадут ее интересы", - отметил Хербст.

В свою очередь Александр Вершбоу считает вполне логичным, что эти переговоры были конфиденциальными. "Волкер тесно консультировался с украинскими властями, с Германией и Францией перед переговорами с Сурковым. Он намерен координировать свои действия с другими участниками. Целью переговоров является укрепление уже существующих усилий, а не создание альтернативного дипломатического процесса", - отметил эксперт.

По мнению Вершбоу, активное привлечение Вашингтона к переговорам и рассмотрение вопроса о предоставлении Киеву летального оружия на фоне сохранения санкций против России повышает возможность достижения прорыва в мирных переговорах.


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