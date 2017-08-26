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Стало известно, куда чаще всего летают белорусы

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  • 26.08.2017, 11:23
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Авиакомпания «Белавиа» подвела итоги акции по осенней распродаже билетов.

Самыми активными ее участниками стали люди в возрасте от 25 до 34 лет. Более 60% среди посетителей сайта составили женщины, сообщает пресс-служба компании.

Акция проводилась на сайте авиакомпании 24 августа. В этот день можно было приобрести билеты по специальному тарифу 30 евро плюс таксы и сборы в одну сторону на более чем сорок направлений.

Авиакомпания отдала в продажу более 60 000 тысяч мест, по итогам акции было выкуплено 20 119 мест.

Наиболее активными среди пассажиров стали люди в возрасте от 25 до 34 лет, составившие 55% покупателей. Во время акции среди посетителей сайта наибольший процент женщин — 61,6%.

В ТОП-5 направлений по итогам акции традиционно вошли: Прага — 1923 мест, Амстердам — 1560, Тбилиси — 1418, Париж — 1323, Рим — 1255.

Максимально в день акции единовременно на сайте искало билеты более 9 тысяч человек. Средней показатель в обычное время — около 300 посетителей. Наибольший процент пассажиров, выкупивших акционные билеты — белорусы. Данный показатель составил 75%.

Как рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров, авиакомпания ежегодно стремится снижать стоимость билетов. За текущий год в среднем их стоимость снизилась на 20%.

«К сожалению, мы как авиакомпании не можем влиять на формирование аэропортовых сборов. Сборы и таксы устанавливаются аэропортами и складываются из сборов за обслуживание пассажиров, государственных, иммиграционных такс и сборов за безопасность в зависимости от маршрута поездки и страны вылета или прилета. Как правило, при полетах в основной аэропорт города таксы и сборы значительно выше, чем при выполнении полетов во второстепенные, находящиеся на значительном расстоянии от пункта назначения», — пояснил генеральный директор.


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