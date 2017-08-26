В Эстонии не поверили в озвученные РФ цифры по учениям «Запад-2017» 4 26.08.2017, 11:33

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Юри Луйк

Фото: DELFI

Министр обороны Эстонии считает, что Россия может прислать на военные учения почти в 20 раз больше солдат, чем заявлено.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк не верит, что Россия пришлет на совместные с Беларусью учения "Запад-2017" только 5,5 тысяч солдат, по его словам, на самом деле Москва может задействовать до 100 тысяч военных.

Министр заявил, что Эстония и НАТО продолжат пристально следить за подготовкой к военным маневрам, сообщается на сайте Минобороны Эстонии.

"С учетом опыта и масштаба других проводившихся Россией учений стратегического уровня можно предположить, что "Запад-2017" и проходящие параллельно дополнительные учения будут основаны на направленном против НАТО сценарии нападения, в котором ориентировочно могло бы принять участие до 100 тысяч российских солдат и офицеров — значительно больше, чем указано официально", — считает Луйк.

Он также заявил, что в Эстонии и НАТО от РФ и Беларуси ждут большей прозрачности и соблюдения международных соглашений.

Напомним, в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что общая численность личного состава и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года. Сообщается, что к участию в учениях, которые состоятся с 14 по 20 сентября, якобы планируется привлечь до 12700 военнослужащих (7200 человек — от Беларуси, 5500 человек — от РФ, из них на территории Беларуси — около 3000 человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.