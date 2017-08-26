Японские ученые обнаружили в Марианской впадине невероятную рыбу 26.08.2017, 11:39

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Рыба обитает на глубине более чем 8 тысяч метров под водой.

Японские ученые впервые сняли на видео морского слизня – рыбу, которая живет на глубине 8,1 тыс. метров и глубже, сообщают Факты.

Для этого исследователи опустили в океанскую пучину огромный аппарат с камерами и приманкой из макрели.

Именно на нее и клюнули жители Марианской впадины.

Многим рыба показалась милой, однако, если ее поднять на поверхность, то все меняется.