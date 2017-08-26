Цены на аренду в Минске поднялись: однушек меньше чем за $200 почти не найти 13 26.08.2017, 11:47

3,548

Студенты, которые ищут комнаты-квартиры, первыми убедились: цены снова поползли вверх.

- Еще в конце мая было много объявлений о сдаче однушек за 150 - 170 долларов. Сейчас меньше чем за 200 я нашел всего два объявления! Одна в Шабанах, вторая - в 10 минутах ходьбы от метро Могилевская, но ее сняли мгновенно, - рассказывает kp.by студент БГУИР Максим. - Двухкомнатные тоже подорожали, стоят по 250 - 270 долларов, далеко не в центре.

Специалисты по недвижимости подтверждают, что цены подросли. Правда, всего на 5%.

- Спрос сейчас больше, чем предложение, поэтому так получается, - говорит Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья «Твоя столица. Агентство недвижимости». Еще в мае 2017 года людей, желающих сдать и снять жилье, было примерно одинаковое количество, а в декабре 2016-го предложение и вовсе превышало спрос. - Сейчас простенькую однушку можно снять за 170 долларов, двухкомнатную квартиру - за 210. Цена за месяц аренды на трешки начинается от 230. Естественно, это либо бюджетный вариант без мебели, либо квартира с ремонтом советского образца.

Специалисты объясняют рост цен сезонностью - в конце лета и в начале осени так происходит почти каждый год.

Еще в начале июля минимальная цена на однокомнатные квартиры была 150 долларов, бюджетные двушки сдавали за 180 - 200 долларов, а трехкомнатные - за 220 - 230. То есть меньше всего подорожали трешки, вероятно, из-за меньшего спроса. В последний раз такие цены были в 2005 году.

Некоторые хозяева квартир жалуются, что цены, по которым они сдают жилье, слишком низкие. Мол, за 150 долларов в месяц не окупится даже ремонт, который нужно будет делать после квартирантов.

- Я сдаю двухкомнатную квартиру в Малиновке за 210 долларов семье с маленьким ребенком, - рассказывает хозяйка жилья Виктория. - Люди неплохие, платят вовремя. Но малыш обои изрисовал, они переклеивать не хотят, говорят, потом, когда сын подрастет. А потом могут съехать, а ремонтировать мне. Сдать подороже пробовала, никто не заселяется. А в квартире никто не прописан, коммуналку самой платить накладно.

- Мне с квартиранткой повезло, - говорит хозяйка однушки в Серебрянке Оксана. - Сдала ей сразу за 190. Девочка заселилась, переклеила обои в кухне, раковину поменяла и трубы на кухне, розетки новые поставила. Все за свой счет. Платит все вовремя. Я ей снизила плату до 150 долларов, не хочу, чтобы съехала.

- Есть собственники, которые объективно завышают стоимость аренды жилья, - рассказывает Маргарита Почицкая. - Но тогда квартиры просто простаивают. Иногда квартиры по высокой цене тоже снимают. Люди, которым некуда деться. Но, как правило, они продолжают искать варианты дешевле и вскорости переезжают. Поэтому лучше снизить стоимость аренды и сдать на длительный срок, чем постоянно искать новых жильцов, расторгать договора и заключать новые.