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Хакеры объявили о переходе Месси из «Барселоны» в «Реал»

  • 26.08.2017, 12:26
Лионель Месси

Вчера были взломаны аккаунты «Реала» в социальных сетях.

Атаке подверглись официальные профили в Facebook и Twitter, а также YouTube-канал.

В публикации говорится: «Добро пожаловать, Месси». Сообщение сопровождается видео с победным голом Месси в ворота «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в прошлом сезоне.

Позже появился еще один твит: «Мы продали Бензема. Хотите ли вы, чтобы мы приобрели кого-нибудь из игроков?»

Все хакерские записи сопровождались хэштегом #RealMadridHack.

Ранее атаке хакеров подвергался твиттер «Барселоны», в котором было сообщение о покупке Анхеля ди Марии у ПСЖ.

Ответственность за взломы аккаунтов «Реала» и «Барселоны» взяла на себя хакерская группа OurMine.

Неделю назад Mundo Deportivo со ссылкой на издание C+ Francia сообщало о том, что «Манчестер Сити» хочет выкупить контракт Лионеля Месси у «Барселоны». «Горожане» готовы выплатить сине-гранатовым всю сумму отступных в контракте Месси, которая составляет 300 миллионов евро.

По данным источника, «Манчестер Сити» намерен воспользоваться промедлением «Барселоны» в продлении контракта с Месси. Ранее каталонцы объявили о договоренности с аргентинцем, но подпись под новым соглашением он пока так и не поставил. Сумма отступных по обновленному контракту должна возрасти до 400 миллионов евро, и английский клуб хочет купить Месси, чтобы избежать повышения цены.


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