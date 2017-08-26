Польша увеличит расходы на оборону до 2,5% 26.08.2017, 13:11

Фото: signumtemporis.pl

Варшава будет выделять еще больше средств на оборонные цели.

Об этом сообщила премьер Беата Шидло после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вопросы, связанные с финансированием обороны, а также с восточным флангом НАТО были главной темой встречи двух политиков в Варшаве, передает Польское радио.

Польша является единственной из пяти стран НАТО, которая выполняет обязательства саммитов Альянса 2014 и 2016 годов. Обязательство выделять 2% ВВП на оборону приняли на саммитах НАТО в Ньюпорте и Варшаве пять стран: Польша, США, Великобритания, Греция и Эстония.

Премьер Беата Шидло во время встречи с Йенсом Столтенбергом сказала, что в ближайшие годы Варшава будет выделять еще больше средств на оборонные цели. «Мы выделяем требуемые 2% ВВП, на оборонные цели. В Сейме уже находится законопроект, в котором мы гарантируем, что к 2030 году мы будем выделять 2,5% ВВП на оборону», - сказала глава польского правительства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил участие Польши в обязательствах, принятых на саммитах в Ньюпорте и Варшаве. «Польша подает пример, если речь идет о расходах на оборону, инвестирует более 2% ВВП. Я с удовлетворением принял обещание премьера о дальнейшем увеличении польских расходов на эту цель», - сказал генсек НАТО.