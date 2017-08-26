закрыть
26 августа 2017, суббота, 13:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Польша увеличит расходы на оборону до 2,5%

  • 26.08.2017, 13:11
Фото: signumtemporis.pl

Варшава будет выделять еще больше средств на оборонные цели.

Об этом сообщила премьер Беата Шидло после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вопросы, связанные с финансированием обороны, а также с восточным флангом НАТО были главной темой встречи двух политиков в Варшаве, передает Польское радио.

Польша является единственной из пяти стран НАТО, которая выполняет обязательства саммитов Альянса 2014 и 2016 годов. Обязательство выделять 2% ВВП на оборону приняли на саммитах НАТО в Ньюпорте и Варшаве пять стран: Польша, США, Великобритания, Греция и Эстония.

Премьер Беата Шидло во время встречи с Йенсом Столтенбергом сказала, что в ближайшие годы Варшава будет выделять еще больше средств на оборонные цели. «Мы выделяем требуемые 2% ВВП, на оборонные цели. В Сейме уже находится законопроект, в котором мы гарантируем, что к 2030 году мы будем выделять 2,5% ВВП на оборону», - сказала глава польского правительства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил участие Польши в обязательствах, принятых на саммитах в Ньюпорте и Варшаве. «Польша подает пример, если речь идет о расходах на оборону, инвестирует более 2% ВВП. Я с удовлетворением принял обещание премьера о дальнейшем увеличении польских расходов на эту цель», - сказал генсек НАТО.


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск