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3 осенних продукта, которые помогут похудеть без усилий

  • 26.08.2017, 13:20

Осень – богатое время на различные полезные овощи и фрукты, которые помимо прочего, помогают похудеть.

Стоит отметить, что для похудения накануне осени, тебе необходимо сформировать правильный рацион, внеся туда ряд продуктов. При этом, дополнительно ограничивать себя в еде или усиленно заниматься фитнесом нет необходимости.

Семена тыквы

Семена тыквы по праву считаются одним из лучших продуктов для потери веса. Все дело в том, что в этом продукте ты найдешь повышенное содержание белка или клетчатки, что позволяет насытиться после небольшой порции семян.

Кроме того в семенах тыквы – много ОМЕГА-3, которые стабилизируют обмен веществ. Чтобы похудеть, диетологи советуют есть этот продут на ужин.

Яблоки

Яблоки- отличный вариант перекуса для тех, кто хочет похудеть. В них содержится урзоловая кислота, которая способствует быстрому снижению веса и контролю над аппетитом.

Кроме того, согласно последним исследованиям, яблоки снижают риск ожирения.

Грецкие орехи

Да, грецкие орехи – весьма калорийный продукт, однако эти калории считаются – полезными. А при правильном употреблении грецкие орехи улучшают обмен веществ и препятствуют накоплению жира.

Ешьте грецкие орехи в качестве перекуса в первой половине дня или же на завтрак.


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