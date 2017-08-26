NASA опубликовало снимок урагана «Харви» из космоса 1 26.08.2017, 13:35

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Фото: NASA

Ураган обрушился на побережье Техаса.

Астронавты NASA, которые находятся на борту Международной космической станции, сделали снимок урагана "Харви". Снимок был опубликован на сайте агентства.

Ураган четвертой категории обрушился на побережье Техаса. Как отмечает NASA, максимальная скорость ветров урагана достигает 215 километров в час, они распространяются на расстояние 55 километров от центра "Харви".

Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия.

"Харви" сравнивают с ураганом "Катрина", который в 2005 году фактически разрушил город Новый Орлеан.