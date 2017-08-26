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Аудронюс Ажубалис: Мы прикроем брешь в системе безопасности

  • 26.08.2017, 14:17
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Аудронюс Ажубалис

Литва отказывается от российского программного обеспечения.

Депутаты Сейма Литвы Лауринас Кащюнас, Жигимантас Павилёнис и Аудронюс Ажубалис обратились к премьер-министру с просьбой дать оценку масштабам использования российского программного обеспечения и информационных систем в государственных ведомствах и учреждениях, а также на предприятиях, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.

По просьбе Сharter97.org Аудронюс Ажубалис, член литовского Сейма и глава МИДа страны в 2010 – 2012 годах, один из авторов обращения, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Как вы относитесь к тому, что программное обеспечение, созданное в России, используется в Литве?

- Негативно. Именно поэтому мы с моими коллегами по фракции обратились к правительству с просьбой оценить масштабы использования и возможную опасность использования в государственных учреждения, структурах, предприятиях программного обеспечения, произведенного в России и в дальнейшем соответственно отреагировать на это. Хотелось бы отметить, что правительство со всей серьезностью отреагировало на наше обращение и соответствующие органы уже занимаются проверкой.

- Почему литовские предприятия до сих пор продолжают использовать подобное программное обеспечение?

- Можно искать и найти множество поводов почему, но скорее всего самый основной - небрежный подход к кибернетической безопасности как на уровне государства, так и отдельных учреждений. Во время мира никто не задумывается, что кто-то может собирать информацию при помощи компьютерных программ. Однако после российской агрессии на Украине появилось понимание, что кто-то именно так может делать, использовать те или иные программы и собирать интересующую его информацию.

Расследование службы безопасности Украины показало, что программное обеспечение из России «1S», широко распространенное в этой стране, использовалось российскими спецслужбами для сбора информации. Все это заставило озаботиться нас в Литве кибернетической безопасностью (так, например, софт созданный на платформе «1S», до сих пор широко используется в бухгалтерии полиции Литвы).

- Литва столкнулась с серьезной угрозой?

- Простым компаниям или фирмам это может закончиться потерей конфиденциальной информации. Но в этом случае нам нужно понять, что, когда мы говорим о организациях или объектах со статусом стратегического значения, появляется угроза для государства. Так, например, в локомотивах государственной литовской железнодорожной компании «Lietuvos geležinkeliai» используется российское комплексное локомотивное устройство безопасности «Klub-U» (разработки Ижевского радиозавода, который относится к военно-промышленному комплексу России - Ред.), которая действует через российскую же систему глобальной навигационной спутниковой системы навигации GLONASS. Фактически это означает, что Россия может легко установить координаты всех наших локомотивов.

Думаю, мне не нужно говорить о том, какое значение имеют железнодорожные перевозки, особенно для транспорта военной техники. Именно поэтому нынешняя ситуация является поводом для беспокойства, так как у России оказывается есть возможность получить доступ к такой информации, с которой ей вообще не следовало бы иметь ничего общего. Поэтому я и мои коллеги обратили внимание на эту проблему.

- Литва готова отказаться от использования российского программного обеспечения?

- Думаю, что после долгого времени бездействия и равнодушия со стороны правительства начались позитивные изменения. Министерство обороны заканчивает консолидацию всех структур, имеющих отношение к кибернетической безопасности, затем они будут интегрированы в систему обороны страны. Отдельные компании, такие как например «Lietuvos geležinkeliai», занимаются реструктуризацией, которая, как я надеюсь, включает и соответствующую оценку кибернетической безопасности. Также, я очень надеюсь, на то, что и другие литовские компании последуют хорошему примеру и самостоятельно откажутся от использования небезопасного программного обеспечения. В конечном счете наше обращение к правительству посодействовало точному определению масштаба проблемы – теперь можно задуматься и предложить средства ее решения.

- Как использование небезопасного в отношении кибернетической безопасности российского программного обеспечения может повлиять на мнение Запада о Литве?

- С вызовами кибернетической безопасности так или иначе приходится сталкиваться всем западным странам без исключения, поэтому не думаю, что это как-то могло или может повлиять их отношение к литовским предприятиям. Конечно, мы выглядим странно, когда так много говорим о угрозе со стороны России, но сами не выполняем домашних заданий по безопасности.

Факты, что компьютерные программы, созданные в России, используются на наших объектах стратегического значения, могут обеспокоить наших партнеров по НАТО, ответственных за безопасность стран Балтии. Однако думаю, что благодаря тому, что проблема оказалась в центре внимания общества у нас получится прикрыть брешь в системе безопасности.


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