«Белорусы очень открытые, это власть закрывает их от всего мира» 26.08.2017, 15:04

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Польская молодежь готовит выставку о Беларуси.

Неделю польские школьники и студенты путешествовали по Беларуси, знакомились с местными жителями, делали снимки. В результате скоро откроется крупноформатная выставка в самом центре польского Белостока.

Вопреки стереотипам, поляки все больше интересуются Беларусью и все чаще посещают страну. Как доказательство, можно привести в пример нынешний проект фонда «Pro Futuris» для белостокской молодежи. 15 школьников и студентов отправились на недельную поездку по окрестностям Гродненщины, чтобы поближе познакомиться с белорусской молодежью и буднями белорусской жизни, передает «Белсат».

Молодежь из Польши в Беларуси. Гродно. 24 августа 2017 г. Василий Молчанов / Белсат

«Это уже третий проект, который организует сотрудничество молодежи Польши и Беларуси, где мы изучаем общую историю. И мы хотим, чтобы молодежь с одной и другой стороны границы открывала общее прошлое, знакомилась между собой. И как оказывается, после этих двух проектов, они дружат, находят друг друга на Фейсбуке, пишут, что у кого слышно. Оказывается, что эта белорусская молодежь такая же, как и польская. У них похожие интересы, они слушают похожую музыку», — говорит учительница Барбара Свеньтоньская из средней школы № 1 в Белостоке.

«С бегом Немана»

На велосипедной прогулке в гродненском лесопарке «Пышки». Гродно. 24 августа 2017 г. Василий Молчанов / Белсат

Первый подобный проект назывался «80 километров беспамятства».

«Белосток от Гродно находится лишь в 80-ти километрах, а оказалось, что мы так много друг о друге не знаем, о своем прошлом, о своей истории. Мы смотрели учебники, сравнивали содержание в учебниках, говорили о том, что изучается на уроках и оказалось, что молодежь изучает совершенно разные вещи. Нынешний проект носит название «С бегом Немана». Мы навещали различные местности, которые ближе или дальше находятся от Немана. От Лиды начиная, Гродно заканчивая. Мы встречаемся со случайными людьми, останавливаем их на улице, делаем с ними интервью, спрашиваем, как им живется, как выглядят будни, если это пожилые люди расспрашиваем о прошлом их семьи», — объясняет Барбара.

Польская молодежь на проекте «С бегом Немана». Гродно. 24 августа 2017 г. Василий Молчанов/Белсат

После недельной поездки молодежь подготовит крупноформатную выставку, которая будет находиться на Рынке Костюшко в Белостоке.

«На одном изображении мы покажем бассейн Немана с обозначенными местами, где мы были. А на остальных будут фотографии, сделанные молодежью, которые показывают красоту этих мест, людей которые здесь живут и молодежь, что участвовала в проекте. И поскольку в то же время ребята делали интервью, то фрагменты этих записей, какие-то цитаты, будут также размещены на этой выставке», — уточняет учительница.

Кроме того, вполне возможно, что фрагменты записей школьников и студентов будут транслироваться на радио «Białystok».

«Только власть изолирует Беларусь от остального мира»

Молодежь из Польши в гостях у коллекционера Януша Парулиса. Гродно. 24 августа 2017 г. Василий Молчанов/Белсат

Молодые поляки, делясь впечатлениями, отмечают, что благодаря проекту избавляются от многих стереотипов, связанных с Беларусью.

«Очень позитивные впечатления, я увидела повседневную жизнь белорусов с другой стороны, не так, как на пример подается в Польше. Я очень удивлена. Мы увидели много мест. Белорусы очень дружелюбно к нам относятся», — говорит ученица старших классов Вероника.

«Разрушаются стереотипы об изолированной, закрытой Беларуси. Приходит понимание, что это только власть закрывает Беларусь от всего мира, так как люди, с которыми мы познакомились, очень открытые и такие же, как мы», — утверждает Михаил, студент Международных отношений в Белостоке.

У коллекционера Януша Парулиса. Гродно. 24 августа 2017 г. Василий Молчанов/Белсат

Как рассказывает еще одна учительница, Иоанна Радивоньска, в ее школе все больше учеников, которые хотят принимать участие в проекте.

«В начале было такое недоверие: а что там интересного, туда никто не ездит. А теперь ребята просто очарованы этой страной. Они ищут подобные вещи, не зная белорусского языка, они все понимают. И для них это было удивлением. Поиск сходств и то, что им удалось найти что-то похожее между нашими историями, судьбами и вообще всем, что мы переживаем. Это, наверняка, самые большие плоды этого проекта».

Проект финансируется Министерством иностранных дел Польши.