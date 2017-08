Названа лучшая игра 2017 года 26.08.2017, 15:26

Сегодня стали известны победители игровой выставки GamesCom 2017.

Лучшей игрой этого года, а также самой ожидаемой, назвали Super Mario Odyssey для Nintendo Switch, передает Хроника.инфо.

Платформер про Марио также победил и во многих других номинациях.

Лучшее дополнение — Battlefield 1: In the Name of the Tsar

Лучшая игра на Gamescom 2017 — Super Mario Odyssey

Лучшая игра для PlayStation 4 — Assassin's Creed: Origins

Лучшая игра для Xbox One — Middle-earth: Shadow of War

Лучшая игра для Nintendo Switch — Super Mario Odyssey

Лучшая игра для PC — Kingdom Come: Deliverance

Лучшая портативная — Metroid: Samus Returns

Лучшая ролевая игра — Ni no Kuni II

Лучшая гонка — Forza Motorsport 7

Лучший экшен — Super Mario Odyssey

Лучший симулятор — Project CARS 2

Лучшая спортивная игра — PES 2018

Лучшая семейная игра — Super Mario Odyssey

Лучшая стратегия — Mario & Rabbids: Kingdom Battle

Лучшая головоломка — God's Trigger

Лучшая онлайн игра — Destiny 2

Лучшая игра для всех — Hidden Agenda

Лучшая VR-игра — Fallout 4 VR

Лучшее железо — Xbox One X

Лучшая инди-игра — Double Kick Heroes

Самая ожидаемая игра — Super Mario Odyssey