История белорусского раввина, который читает регги 1 26.08.2017, 15:48

Пинхас Цинман считает себя пинским евреем и пишет песни на белорусском языке.

Пинхас Цинман прожил в Пинске 6 лет, раввин, растит троих детей, пишет песни в стиле регги и считает себя белорусским евреем. Этот необычный человек рассказал Медиа-Полесью о себе и творчестве.

Как все начиналось. Школа, традиции, нархоз

- Я родился и вырос в Минске в нерелигиозной семье. Папа работал инженером на МАЗе, а мама в библиотеке. В нашем окружении было много евреев, но уже никто традиций не соблюдал.

Учился я в обычной школе. В 1995 году открылась частная еврейская школа, и для расширения кругозора родители отдали меня туда. Там и получил маленькое религиозное зернышко.

Дальше поступил в нархоз (БГЭУ) на факультет банковского дела. Но способностей к точным наукам у меня не было, поэтому, отучившись первый курс, бросил универ.

Времена сомнений. Москва. Нархоз. Нью-Йорк

- У меня были времена сомнений и, по приглашению, я попал в еврейский институт в Москву, отучился там два года. Потом вернулся и восстановился в нархозе. Но меня тянуло к изучению религии. Однако в Беларуси нет такого учебного заведения, поэтому рискнул и уехал в Нью-Йорк, в Бруклин. Оттуда и начался мой путь человека, соблюдающего еврейские религиозные традиции.

Израиль

- В США я провел два года. Затем мне предложили поехать в Израиль. Там окунулся более глубоко в учебу. В конце концов, выучился на раввина. В нашей религии есть много законов, я сдал экзамен на знание кашрута (какая правильная пища, как она сочетается и тому подобное).

Хасидский рэгги

- В молодости я слушал Цоя и русский рок. Новую идею позаимствовал у американского исполнителя хасидского регги Матисьягу. Сейчас, правда, он не соблюдает традиции. Мне понравилась простая музыка и речитатив.

В Израиле меня пробила ностальгия, я взял гитару, и получилось регги. И понял, что это то, что мне надо. Я писал песни о том, как учусь, как живу, как изменяюсь. Но только через несколько лет решился показать свои песни людям.

Для меня музыка имеет душу и тело. Тело - это стиль регги, а душа - это то, что я хочу передать. Поэтому это называется хасидским регги, так как я вдохновлен этим учением.

Пинская история

- Потом я женился, и началась моя пинская история. Жена училась здесь в еврейской школе, потом поступила в медколледж в Минске. Но ей тяжело было соблюдать шабат. Ведь в этот день нельзя учиться, потом приходилось отрабатывать каждый урок.

Директор колледжа сказал, что никого не выгоняет, но порекомендовал поехать в Пинск, просто по-человечески, ведь он не знал, что в Пинске есть еврейская община. Так что у нас сложилось все хорошо, в этом городе мы прожили шесть лет.

Белорусский еврей

- Я себя считаю белорусским евреем: родился в Беларуси, здесь вырос, хочу себя отождествлять с этой страной, ведь евреи здесь жили с давних времен. По национальности и вероисповеданию я - еврей, но я - гражданин Беларуси. Правда, у евреев есть одна особенность: еврей и религия - неотделимые понятия. Например, в Израиле светских евреев, приехавших из стран СНГ, называют русскими.

Украина. Новый опыт

- В прошлом году в Киеве я пел на празднике, и местный раввин сказал, что нуждается в моей помощи. Вообще - это донецкая община. Когда в Украине в 2014 году началась война на востоке, раввин Донбасса очень долго там оставался, под обстрелами помогал людям выехать в Израиль или в безопасные районы Украины. Но было все сложно в материальном плане и в плане безопасности, поэтому он принял решение переехать в Киев.

Сейчас община в Киеве окрепла и принимает всех евреев, не только с Донбасса. Там, конечно, есть бытовой антисемитизм, могут прохожие крикнуть оскорбление вслед ортодоксальному еврею. Но подобное поведение я встречал и в Пинске. На государственном уровне такого нет, на значимые мероприятия приглашаются руководители всех религиозных конфессий страны.

В Украине безопасно и открытые люди

- Главное впечатление - это разрушение мифа, что там везде война и очень опасно. Это не так. Контроля там очень мало в любом смысле, а иногда он просто необходим. У нас его очень много. С другой стороны, люди самоорганизуются и взаимосуществуют. Я, думаю, что должен быть какой-то баланс. Контроль должен быть не тотальным, а отсекать людей с опасным поведением. Там люди более открытые.

Я там все равно «бульбаш»

- Кстати, Александр Лукашенко недавно приезжал в Украину и останавливался в гостинице на Подоле, это недалеко от нашей общины. И там все говорили с самого утра: чего ты сидишь, иди, встречай своего президента. Эти подколы постоянны: картошка и Лукашенко. Они меня чуть ли не бульбашом называют, постоянно на субботу подают блюда из картошки, просят картохи сувенирной привезти из Беларуси. Я думал, что это пройдет, но нет. Мне весело, я не считаю это обидным.

Все будет гут!

- Постепенно у меня скопилось песен на полноценный альбом, который я назвал «Все будет гут!». Я стал искать возможности записать его и издать диск. Моя музыка понравилась белорусским музыкантам, и они стали мне помогать. Например, Александр Помидоров, корректировал тексты и помогал в продвижении, подсказал тему к одной из песен и поет там куплет. Александр Хавкин (играл в Крамбабуле на скрипке) выступает в качестве музыкального продюсера, он управляет всеми аранжировками и сводил все песни.

Деньги на альбом. Нет предела совершенству

- С декабря по февраль на площадке ulej.by я открыл счет и начался сбор пожертвований. Необходимую сумму люди собрали, но оказалось, что денег надо гораздо больше. Хотелось сделать все идеально, поэтому переписывали все инструменты, приглашали новых музыкантов. Например, все биты мне написал Антон Мацулевич (ударник IQ-48, известный под псевдонимом Tony Fadd), кстати, песня Бейонс с его битами номинировалась на музыкальную премию Греми. Мои друзья шутят, что первый проект Антона в США с Бейонс, а в Беларуси - с Пинхасом.

Поэтому мы вышли за рамки бюджета. Я до сих пор отдаю долги, но люди, терпимо к этому относятся.

Песни на белорусском языке

- Белорусская мова возникла не спонтанно. В старших классах я слушал НРМ, на кассетах, «Народны Альбом», там, кстати, Александр Помидоров пел и играл. Поэтому возникла идея, на белорусском языке говорят хорошие люди, поэтому я и написал эти песни.

Песня «Хасиды» – вообще пинская песня. В Пинске их можно реально увидеть. Парни в длинных сюртуках и необычных шляпах ходят по городу, по пинскому рынку и разговаривают с пинчуками. Сейчас, в Беларуси нечасто можно встретить религиозного еврея. Поэтому для местных это необычно, могут выругаться в спину. С помощью музыки я хочу сказать, что евреи издавна жили мирно с белорусами, и связал это с белорусской культурой.

Беларуская мова - это просто красивый язык, я хотел бы, чтобы это воспринималось натурально, без подоплеки.

Не умею зарабатывать творчеством

- Но творчеством не умею зарабатывать. Я за то, чтобы нашелся человек, который бы занимался этим, имел бы свой процент, и всем было бы хорошо. Продюсера пока нет, он либо меня не заметил, либо не видит во мне перспектив. Но делаю квартирники, участвую в концертах. Знакомлюсь с людьми, и некоторым нравится моя музыка, даже играл на разогреве группы «Мачете». Ее лидер Ярослав Малый сначала сказал, что хотел меня просто похвалить как еврей еврея, а потом сам позвонил и сказал, что альбом понравился.

К тому же, музыка - не моя основная деятельность, продюсер скажет быть завтра там-то на концерте. Но у меня трое детей, жене нужно помогать.

Ротации на радио, дальнейшая музыкальная судьба и помощь жены

- Говорят, что мои песни есть на белорусских радиостанциях. Особенно в интернете. Многие люди взяли мои контакты, но не откликнулись. Я рассылал песни всем. Но на радио нужны белорусские исполнители, поэтому альбом там будет звучать.

Продолжаю искать продюсера. Не всегда мои желания совпадают с возможностями. У меня хватает песен на новый альбом, но денег нет. Сейчас цель набрать аудиторию, а через нее собрать на альбом. В Беларуси публика сложно идёт на новые вещи, в Киеве множество новых групп и для всех есть слушатели.

Жена поддерживает. Хотя слушает другую музыку, но она очень ценит то, чем я занимаюсь. Особо не участвует в моём деле. Иногда приходит на концерты. И уже то, что она меня отпускает на концерты в другие города, а сама остаётся с тремя детьми, это большой подвиг, ведь детям всего 2, 4 и 6 лет. Она даже готова из семейного бюджета выделить деньги на мою поддержку. Так что всё будет гут!

Послушать альбом «Все будет гут!» можно здесь.