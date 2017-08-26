закрыть
26 августа 2017, суббота, 16:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кто «выпихнул» МАЗ с российского рынка грузовиков

9
  • 26.08.2017, 15:41
  • 2,952

Белорусское предприятие продолжает терять позиции на рынке РФ.

МАЗ занимает 8-е место по объему продаж новых грузовых автомобилей в России в июле 2017 г., сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», пишет «Экономическая газета».

На российском рынке в июле было продано 6,7 тыс. грузовых автомобилей, что на 40,9% больше, чем годом ранее. При этом почти треть этого объема (2,1 тыс. единиц) приходится на КАМАЗ, который увеличил реализацию на 18,7% по сравнению с июлем 2016 г. На 2-м месте – GAZ: 672 автомобиля (–5,6%), на 3-м – шведский Volvo (530 машин, рост в 2,4 раза), на 4-м – Mercedes-Benz (445 шт., +99,6%), на 5-м – Scania (438 шт., рост на 106,6%).

Всего же за 7 месяцев т.г. в России было продано 38,2 тыс. новых грузовых автомобилей – на 43,8% больше, чем за январь–июль 2016 г.

МАЗ в июле поставил на российский рынок 310 грузовиков (на 6 единиц, или на 1,6% меньше, чем в июле 2016 г.), а за 7 месяцев т.г. – 1958 грузовиков, что на 14,8% больше, чем в январе–июле 2016 г. В результате доля МАЗа на российском рынке составила только 5,12%, что обеспечивает только 8 место среди основных поставщиков.

В прошлом году в России в общей сложности было выпущено 1,31 млн. единиц автомобильной техники – на 5,4% меньше, чем в 2015 г., а экспортировано 68 тыс. легковых и 14,7 тыс. грузовых машин, что соответственно на 30,2% и 28,5% меньше, чем в 2015 г. В частности, было произведено 145,6 тыс. грузовых автомобилей (на 10% больше, чем в 2015 г.), в т.ч. 35,4 тыс. приходится на КАМАЗ (рост на 25,4%), 56,4 тыс. – ГАЗ (–5,5%) и 22 тыс. – УАЗ (+12,9%). Кроме того, было произведено 46 тыс. автобусов (+25,1%), в т.ч. 12,6 тыс. – ГАЗ (+37,2%), 8,2 тыс. – ПАЗ (+39,6%) и 6,6 тыс. – «Луидор» (+29,4%). Несмотря на такую конкуренцию, в прошлом году на российском рынке было зафиксировано 3300 новых регистраций МАЗов, что на 9,5% меньше, чем в 2015-м.

На днях стало известно, что ПАО «КАМАЗ» и турецкая компания Tirsan Kardan подписали протокол о намерениях создать совместное предприятие «Тирсан-Кама» по производству в России карданных валов для коммерческой техники. Можно предположить, что с появлением нового игрока конкуренция на российском рынке обострится, что значительно осложнит жизнь гродненскому ОАО «Белкард».


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому