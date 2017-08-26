Кто «выпихнул» МАЗ с российского рынка грузовиков 9 26.08.2017, 15:41

2,952

Белорусское предприятие продолжает терять позиции на рынке РФ.

МАЗ занимает 8-е место по объему продаж новых грузовых автомобилей в России в июле 2017 г., сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», пишет «Экономическая газета».

На российском рынке в июле было продано 6,7 тыс. грузовых автомобилей, что на 40,9% больше, чем годом ранее. При этом почти треть этого объема (2,1 тыс. единиц) приходится на КАМАЗ, который увеличил реализацию на 18,7% по сравнению с июлем 2016 г. На 2-м месте – GAZ: 672 автомобиля (–5,6%), на 3-м – шведский Volvo (530 машин, рост в 2,4 раза), на 4-м – Mercedes-Benz (445 шт., +99,6%), на 5-м – Scania (438 шт., рост на 106,6%).

Всего же за 7 месяцев т.г. в России было продано 38,2 тыс. новых грузовых автомобилей – на 43,8% больше, чем за январь–июль 2016 г.

МАЗ в июле поставил на российский рынок 310 грузовиков (на 6 единиц, или на 1,6% меньше, чем в июле 2016 г.), а за 7 месяцев т.г. – 1958 грузовиков, что на 14,8% больше, чем в январе–июле 2016 г. В результате доля МАЗа на российском рынке составила только 5,12%, что обеспечивает только 8 место среди основных поставщиков.

В прошлом году в России в общей сложности было выпущено 1,31 млн. единиц автомобильной техники – на 5,4% меньше, чем в 2015 г., а экспортировано 68 тыс. легковых и 14,7 тыс. грузовых машин, что соответственно на 30,2% и 28,5% меньше, чем в 2015 г. В частности, было произведено 145,6 тыс. грузовых автомобилей (на 10% больше, чем в 2015 г.), в т.ч. 35,4 тыс. приходится на КАМАЗ (рост на 25,4%), 56,4 тыс. – ГАЗ (–5,5%) и 22 тыс. – УАЗ (+12,9%). Кроме того, было произведено 46 тыс. автобусов (+25,1%), в т.ч. 12,6 тыс. – ГАЗ (+37,2%), 8,2 тыс. – ПАЗ (+39,6%) и 6,6 тыс. – «Луидор» (+29,4%). Несмотря на такую конкуренцию, в прошлом году на российском рынке было зафиксировано 3300 новых регистраций МАЗов, что на 9,5% меньше, чем в 2015-м.

На днях стало известно, что ПАО «КАМАЗ» и турецкая компания Tirsan Kardan подписали протокол о намерениях создать совместное предприятие «Тирсан-Кама» по производству в России карданных валов для коммерческой техники. Можно предположить, что с появлением нового игрока конкуренция на российском рынке обострится, что значительно осложнит жизнь гродненскому ОАО «Белкард».