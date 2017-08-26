США: Две ракеты КНДР отказали в полете, еще одна взорвалась при запуске 26.08.2017, 15:59

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Тихоокеанское командование cделало заявление по поводу запуска ракет КНДР.

Ракеты малой дальности, которые 25 августа испытали в КНДР, не представляли угрозы для Северной Америки или острова Гуам, сообщили в Тихоокеанском командовании США, пишет "Гордон".

Две запущенные КНДР ракеты отказали во время полета, еще одна взорвалась при запуске, говорится в заявлении Тихоокеанского командования США, опубликованном в Twitter.

По предварительным данным, в Северной Корее испытали три баллистические ракеты малой дальности. Первая и третья отказали во время полета, вторая, "по-видимому, взорвалась почти сразу", говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты не представляли угрозы для Северной Америки или острова Гуам.

25 августа КНДР провела запуск ракет малой дальности. Две из них пролетели 250 км и упали в Японском море.

В июле КНДР провела несколько запусков баллистических ракет. В США отметили, что некоторые из них способны долететь до Аляски.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что страна будет наращивать ударный ядерный потенциал для атак на американские цели.

8 августа издание The Washington Post сообщило, что разведка США располагает данными о готовности Пхеньяна оснащать свои межконтинентальные баллистические ракеты ядерными боеголовками.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северной Корее не следует угрожать США. "Они столкнутся с нашим огнем, с нашей яростью и беспрецедентной мощью", – предупредил он.

В ответ КНДР пригрозила США ракетным ударом по острову Гуам.