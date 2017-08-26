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Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал второе золото на Всемирной универсиаде

  • 26.08.2017, 16:12
Илья Шиманович
Фото с сайта belta.by

Всемирная универсиада проходит в китайском Тайбэе.

Пловец Илья Шиманович завоевал вторую золотую медаль на Всемирной универсиаде в Тайбэе, пишет «Прессбол».

Белорус одержал победу в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом с результатом 27,39. На десять сотых секунды он опередил серебряного призера Эрика Йоханнеса Скагиуса из Швеции (27,49). Третье место занял пловец из Германии Фабиан Швингеншлогл (27,63). Ранее Илья Шиманович победил на дистанции 100 метров брассом.

В активе студенческой сборной Беларуси на Всемирной универсиаде уже четыре медали. Кроме двух золотых медалей Ильи Шимановича, серебряные завоевали тяжелоатлетка Дарья Наумова и метатель молота Павел Борейша. В медальном зачете команда располагается на 22-м месте. Лидируют по-прежнему атлеты из Республики Корея, на счету которых 61 награда.


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