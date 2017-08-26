В Орше вывесили бело-красно-белые флаги в день обретения Беларусью независимости 26.08.2017, 16:18

Национальные флаги появились на берегу Днепра.

Не далеко от моста, который через Днепр соединяет Центр и Заднепровье 25 августа появились бело-красно-белые флаги. Кто их вывесил не известно, но понятно по какому поводу - 25 августа 1991 года парламент Беларуси придал Декларации о суверенитете статус конституционного закона. Беларусь в этот день стала реально независимым государством, пишет orsha.eu.