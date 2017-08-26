Россия может использовать Cувалкский корридор для военной агрессии 26.08.2017, 16:33

Учения «Запад-2017» могут нести реальную угрозу для стран Балтии.

Причина, по которой Россия ограничивает для наблюдателей НАТО полноценный доступ к театру проведения учений "Запад-2017", заключается в том, что Москва пытается скрыть от Альянса низкую боеготовность своих сил и отсутствие значительной военной мощи, существующей исключительно в документах. Такое мнение высказал "Голосу Америки" военный эксперт Александр Гольц, комментируя информацию о том, что Россия выделила представителям Североатлантического альянса всего лишь один день для наблюдения за учебной миссией, тогда как сами учения будут проходить в течение недели. Между тем, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, столь краткое посещение не приравнивается к настоящему мониторингу, поэтому Альянс ищет "способ более полного наблюдения" за операцией.

"По моему мнению, в ходе предстоящих учений минобороны будет пытаться скрывать не столько высокую боеготовность, сколько невысокую боеготовность своих воинских соединений", — заявил Гольц.

Аналитик напомнил, что в последние три года Москва объявляла о создании нескольких крупных соединений на западном направлении и танковой армии, однако при этом численность российских Вооруженных сил не выросла.

"Это означает, что все новые ударные формирования не полного состава. То есть, они, в основном, на бумаге", — высказал он мнение.

В ходе учений российская сторона попытается создать представление о гигантской мощи своей армии, в то время как боеготовность ее не слишком высока, считает аналитик.

"Это часть пропагандистской кампании — того, что сейчас называют доктриной начальника Генерального штаба Герасимова, поскольку в первый раз эти идеи были высказаны в ходе его доклада в 2013 году. Суть этих идей в том, что нельзя разделить состояние войны от состояния мира. Из этого, видимо, следует, что военные действия ведутся постоянно", — указал собеседник издания, подчеркнув, что важнейшим элементом этих действий стали пропагандистские операции Кремля.

В связи с этим он делает предположение, что Россия пытается использовать единственный свой военный козырь — непредсказуемость. Эту карту Москва будет использовать и далее, поскольку других хороших карт у нее попросту нет.

Тысячи военнослужащих РФ рядом с Балтией

Маневры, которые организаторы заявили как "совместное стратегическое учение (ССУ) Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь", пройдут на территории Беларуси в период с 14 по 20 сентября. Для переброски российского контингента задействовано беспрецедентное количество железнодорожных вагонов — свыше 4-х тысяч. В рамках учений тысячи военнослужащих и единиц техники из России и Беларуси будут размещены на границах Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые являются членами НАТО.

В соответствии с международными правилами, установленными Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, наблюдателей обязательно приглашать на учения, в которых участвуют более 13 000 военнослужащих. Речь идет о "Венском документе по мерам доверия" — специальном, заключенном в 1990 году (и обновленном при участии России в 1994, 1999 и 2011-м) соглашении между всеми 58 странами — участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Москва и Минск утверждают, что "Запад" насчитывает меньше участников, однако в НАТО напоминают, что Россия в прошлом преуменьшала число военнослужащих на учениях. Последний по срокам пример подобных манипуляций — развертывание российских войск на границе с Украиной в марте-мае 2014 года в рамках учений "Русская весна", когда российский Генштаб распланировал все так, что ни в одном месте лимит в девять тысяч участвовавших в этих "учениях" войск формально не превышался. В этой операции, предшествовавшей аннексии Крыма, по оценкам экспертов, были задействованы около 90 тысяч российский военнослужащих.

"Мы призываем Россию полностью соблюдать нормативы ОБСЕ, а также не использовать такие лазейки, как внезапные учения или проведение одних крупных учений под видом нескольких", — сказал Столтенберг.

Восточная Европа вооружается ПВО Patriot

В условиях потенциальной угрозы, связанной с появлением большого количества воинских соединений РФ рядом со странами Балтии, НАТО позаботилось о том, чтобы создать гарантии безопасности против возможного вторжения России.

В связи с этим США объявляли о возможности размещения систем противовоздушной обороны Patriot в Эстонии, не называя точного места их расположения.

"Мы говорили о предстоящих маневрах (российских войск — ред.) Вблизи эстонской границы (...) и как Эстония, Соединенные Штаты и НАТО должны мониторить их и обмениваться информацией", — сообщил премьер-министр этой балтийской страны Юрий Ратас.

В то же время США в прошлом месяце впервые дислоцировали в Литве зенитно-ракетные комплексы Patriot большой дальности на период учений Tobruq legacy 2017. Впрочем, официально заявлялось, что Patriot должны были быть вывезены из Литовской Республики после завершения учений, то есть после 22 июля. На сегодняшний день армия Литвы располагает только системами ПВО малой дальности, поэтому военно-политическое руководство страны намерено до 2020 года за 118 млн. долларов купить норвежские системы средней дальности NASAMS.

При этом в ходе недавнего визита президента США Трампа в Варшаву был подписан меморандум, в котором Америка выражает согласие на продажу Польше батарей "Patriot". Польские власти считают данный комплекс возможностью предотвратить потенциальную агрессию со стороны Москвы.

При этом недавно Госдеп США поддержал намерения Румынии создать интегрированную систему ПВО — которая, по некоторым данным, будет включать до семи батарей зенитно-ракетных комплексов и шесть истребителей F-16 — и положительно ответил на запрос Бухареста о продаже комплексов "Patriot".

Россия опережает НАТО по числу и размаху учений

По данным исследования газеты FAZ, представленном в переводе Inosmi, Россия в 2015 году провела значительно больше военных учений, чем НАТО и члены альянса в Европе. Результаты вызывают тревогу на Западе.

В период с января 2015 года до середины августа на стороне НАТО зафиксировано 38 учений с участием свыше 1500 солдат, Россия за тот же период провела 124 маневров — то есть более чем в три раза больше. РФ проводит сотни проверок боевой готовности войск в год, когда внезапно по тревоге поднимаются военные соединения от нескольких сотен солдат до десятков тысяч. FAZ насчитала 22 проверки за указанный период с участием свыше 1500 солдат. НАТО до сегодняшнего дня не провела ни одной такой проверки.

Количество российских учений с участием свыше 1500 солдат снизилось с 54 в 2015 году до 44 в 2016 году — вероятно, из-за операции в Сирии, говорится в материале. В этом году ожидается примерно такое же количество, при этом пока что было проведено 26 учений. НАТО и их союзники повысили свою активность маневров в исследуемом периоде с 2015 по 2016 год только с 13 до 14 маневров. В текущем году пока что зафиксировано 11 учений.

Соотношение маневров в 2015 году еще было 4 к 1, то в 2017 году — 2,5 к 1, однако следует иметь в виду, что количество российских учений — ориентировочная цифра: согласно многочисленным исследованиям, Москва не стремится раскрывать полную информацию о собственной военной активности.

100 тысяч солдат, как предполагают западные эксперты, в настоящее время готовятся к проведению учений "Запад" на восточном фланге НАТО, хотя российская сторона говорит только о 13 тысяч солдат. Издание подчеркивает, что цифра не случайная: если Москва заявит хотя бы на одного солдата больше, тогда Кремль по условиям соглашений между членами ОДКБ должна допустить наблюдателей к учениям.

Отмечается, что учения проводятся вокруг самой чувствительной части территорий стран НАТО — Балтики. Учения пройдут в Беларусью, на Балтийском море и в Калининграде, который от Беларуси отделяет всего 100 километровая польско-литовская граница. Речь идет о так называемом "коридоре Сувалки" между Калининградом и Беларусью. Запад опасается, что в случае конфликта Россия может его захватить, изолировав таким образом балтийские государства от помощи со стороны НАТО. И если Балтия — самое уязвимое место территорий НАТО, то эта граница — их ахиллесова пята, поскольку, пишет FAZ, ее не получится удержать под напором превосходящих по силам российских войск, которые вероятно смогли бы в течение нескольких часов окружить войска НАТО в Балтии.

Издание указывает, что НАТО своими многонациональными батальонами в Эстонии, Латвии и Литве и Польше, включая местные войска, не смогли бы ничего противопоставить превосходящим по силам российским войскам при наступлении. Максимум 60 часов — столько, по мнению аналитического центра Rand, потребовалось бы русским, чтобы оказаться в Риге, Таллине или обеих столицах одновременно, с беспокойством напоминает FAZ.

Оперативное превосходство на восточном фланге НАТО достигает цели, считает FAZ. Опасение того, что в любой момент можно стать объектом нападения, привносит нестабильность и страх войны на Западе. Это, без сомнения, соответствует духу недавно принятой военной доктрины России.

Запад-2017 — демонстрация силы

В другом своем материале, который представлен в переводе DW, газета FAZ опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера, в котором говорится об опасениях стран Балтии по поводу угрозы возможного вторжения со стороны России и отношении к этой проблеме в НАТО.

"Политики и дипломаты балтийских стран многие годы тщетно пытались убедить своих партнеров из Западной Европы в том, что у них есть все основания чувствовать угрозу со стороны России Владимира Путина, — говорится в материале. — В первые годы после принятия трех стран в НАТО альянс еще не работал над планом по их защите. Ситуация постепенно изменилась после того, как в августе 2008 года российская армия вторглась в Грузию. Однако воспринимать предостережения эстонцев, латышей и литовцев всерьез все стали только тогда, когда своими действиями на Украине Кремль сам доказал справедливость многих оценок.

Теперь постоянное присутствие солдат НАТО в балтийском регионе — это соразмерная и умеренная реакция, а не акт агрессии со стороны западного альянса, как утверждает Москва и часть немецкой общественности. Об этом красноречиво свидетельствует и сравнение маневров России и стран НАТО. Маловероятно, что Кремль стал бы ввязываться в военный конфликт с Западом. Однако крупномасштабные учения "Запад-2017", которые пройдут на восточной границе НАТО в середине сентября — это демонстрация силы. Ее психологическое воздействие на соседние страны основывается на том, что учения российской армии в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014-м быстро переросли в настоящее вторжение".