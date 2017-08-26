Видеохит: Коровы прогнали из деревни азиатских львов 26.08.2017, 16:38

Домашние животные объединились дали отпор опасным хищникам.

Стадо коров прогнало азиатских львов, которые забрели в индийскую деревню в поисках еды, сообщает UPI, пишет segodnya.ua.

Хищники появились в деревне Рампар в штате Гуджарат ночью. Они прошли мимо пасущейся на дороге коровы, которая никак не реагировала на их присутствие. Через пару минут на улицу выскочили еще несколько коров, которые пустились в погоню за убегающими львами.

Гирский лес — единственное место в мире, где сохранились азиатские львы. Там живут около 300 особей. Вся популяция не может прокормиться в лесу, поэтому хищникам приходится искать пропитание в других местах.