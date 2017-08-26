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Продал «Гродно», продаст и «Беларусь»

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  • 26.08.2017, 17:36
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Мечислав Гой
Фото: Александр Саенко, naviny.by

Почему жители Гродно недовольны своим мэром.

Три года Гродно и гродненцы живут с Мечиславом Гоем в качестве председателя горисполкома. 26 августа будет ровно 1111 дней как он работает на этом посту. Колоритный и очень медийный для локального уровня чиновник много высказывается в СМИ. Мы собрали его обещания и посмотрели, насколько он их выполнил, пишет Hrodna.life.

Мечислав Гой очень выделяется на фоне предшественников – сам западник, католик из Вороновского района, пользуется соцсетями для общения с людьми. Популист, но любит поговорить о современных методах управления и бросить пару либеральных идеек. По сравнению с прошлыми “мэрами” он даже выглядит более самостоятельной фигурой. Не удивительно, что он чрезвычайно часто попадает в новости: как официозные, вроде БелТА, так и на Hrodna.life.

Помните, как он вызвал скорую в парк, чтобы проверить скорость доезда? Или как приехал на работу на велосипеде и в трениках, как у реальных пацанов с района? Или как работал на субботниках, например, сажая молоденькое деревце в пень от спиленного самого старого гродненского дерева? Этот руководитель наверняка запомнится. Hrodna.life проверил, насколько он быстр на выполнение собственных обещаний.


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