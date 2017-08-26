Нефтяной рычаг для Лукашенко 26.08.2017, 16:46

Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Почему «нефтяной сказке» белорусского диктатора приходит конец.

Транзитный вопрос за последнюю неделю стал едва ли не самым острым в российско-белорусских отношениях. История с возможной переориентацией белорусских нефтепродуктов из стран Балтии на Россию, которая тянется уже почти год, получила новый поворот благодаря президенту РФ Владимиру Путину. 16 августа на совещании в Калининграде глава государства предложил увязать поставки российской нефти на белорусские НПЗ с экспортом выработанных на них нефтепродуктов через порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет eadaily.com.

Сейчас Беларусь использует для экспорта продукции своих нефтеперерабатывающих заводов «Нафтан» и Мозырский порты Балтии. Морские гавани Латвии и Литвы принимают на себя основные объемы белорусского транзита, эстонская инфраструктура участвует в перевалке нефтегрузов в гораздо меньшей степени. Российские же порты в белорусской экспортной схеме не задействованы совсем. Ключевой фактор здесь — география. Транспортное плечо до морских терминалов на Северо-Западе России длиннее, чем до балтийских, что ведет к удорожанию транспортировки груза для экспортера.

Еще в прошлом году РЖД обозначила свое намерение вступить в конкуренцию со странами Балтии за нефтепродукты из Беларуси. В октябре 2016-го российская компания ввела 25%-ную скидку на перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На белорусов дисконт особо впечатления не произвел, и убедить их в экономической целесообразности перевода грузов на российские порты Балтийского моря тогда не удалось. Впрочем, российские отраслевые эксперты и участники рынка стивидорных услуг также не скрывали своего скепсиса в отношении ценовых уступок РЖД. Одни говорили, что скидка только поможет белорусам заполучить еще более выгодные условия у балтийских портовиков, другие — что такая смена маршрутов требует тщательной технической подготовки из-за дополнительной нагрузки на припортовую инфраструктуру Северо-Запада РФ. Третьи утверждали, что российские терминалы появятся в транспортных схемах белорусских экспортеров только в том случае, если последних будет устраивать логистическая цепочка в целом, а не только железнодорожный тариф. Сомнений ни у кого не вызывало лишь то, что латыши и литовцы не дадут «уплыть» заветным белорусским нефтетоннам из собственных портов и незамедлительно вступят в ценовую борьбу с РЖД. В связи с оттоком российского груза из региона балтийские государства стали проводить еще более активную политику по привлечению белорусского транзита.

Даже при наличии политических разногласий вокруг строительства Островецкой АЭС, в сфере транзита у партнера России по ЕАЭС и Литвы (и уж тем более Латвии) царит полная идиллия. Официальная Москва, напротив, на фоне войны санкций усилила курс на полную переориентацию российских внешнеторговых грузов с балтийской логистической инфраструктуры на отечественную. Так, российская компания «Транснефть» планирует полностью прекратить транзитные операции через порты стран Балтии к 2018 году. Важно понимать, что о российской стратегии, направленной на сокращение грузового транзита через сопредельные страны до минимума, было известно еще задолго до украинского кризиса. Другое дело, что балтийские республики, одобрив санкционную политику ЕС в отношении РФ, предоставили возможность экономически заинтересованным в переводе грузов российским игрокам (той же «Транснефти» и РЖД) ускорить этот процесс. Логично, что при таком подходе Россию не могло устраивать тесное сотрудничество своего союзника с транзитным бизнесом Балтии.

В марте 2017 года руководство РЖД решило увеличить действующую скидку на транспортировку продуктов нефтепереботки из Беларуси до 50%. Однако белорусская сторона по-прежнему ясно давала понять, что в обозримом будущем не собирается подписывать контракты с российскими железнодорожниками. «По той информации, которой я обладаю, скидка 50% не делает логистические затраты при поставке в порт российского Приморска сравнимыми с логистикой нынешней реализации через балтийские порты», — цитировало белорусское агентство БЕЛТА заместителя генерального директора Мозырского НПЗ по обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов Владимира Сизова. Он указывал на то, что «при рассмотрении этого вопроса стоит учитывать величину первоначальных тарифов, к которым применяется скидка, а также расстояние до российских портов». Возили через Балтию, возим и будем возить, сигнализировали белорусские чиновники.

На августовском совещании, посвященном перспективам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, глава РЖД Олег Белозеров пожаловался президенту Путину на то, что «белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Балтии» несмотря на 50‑%ную скидку. «Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — отметил Белозеров. Владимир Путин в свою очередь предложил обсудить вопрос «в более широком формате» и напомнил, что «на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой нет и вряд ли появится». «Поэтому это нужно запакетировать — от получения нашей нефти до соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры.

Вот и все, и мы, думаю, тогда достаточно быстро об этом договоримся. Это же никому не в ущерб, но надо, чтобы все получали выгоду от комплекса совместной работы», — подчеркнул президент. На деле это означает, что белорусских партнеров могут обязать использовать российские маршруты для транспортировки нефтепродуктов, выработанных из российского «черного золота». Заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов уже заявил в интервью ТАСС о том, что транспортная система РФ готова принять 7−8 млн тонн нефтепродуктов из Беларуси до конца года в случае переориентации грузопотока из Балтии. Как только игра «в транзит» перемещается с экономического поля на политическое, расклад сил мгновенно меняется. В этом случае даже самые серьезные тарифные уступки балтов могут оказаться бесполезными. Если будет задействован нефтяной рычаг, то Минску станет гораздо сложнее сказать российским портам «нет».