Когда в Беларуси появится Ryanair и другие лоукосты 13 26.08.2017, 16:59

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«Белавиа» просто боится здоровой конкуренции.

Каждый раз, когда «Белавиа» устраивает свои распродажи билетов, белорус начинает отпрашиваться в незапланированный отпуск и обваливает сайт авиакомпании. В остальное время нам все еще «дорага», Вот и спасаемся вильнюсским аэропортом, который уже давно называют «Минск-3». О том, почему небо Беларуси – это «воздушное гетто» и когда уже к нам придут лоукосты с 25$ за билет до Барселоны, рассказывает соучредитель фирмы «Вандруй разумна» Ирэна Гваева, пишет kyky.org.

Немного лирики про Ryanair

Есть много громких историй ухода компании Ryanair из разных стран: Дании, Италии, где лоукост буквально сразу после поднятия налогов закрыл некоторые базы. Можно смело сказать, что конкретно эта компания манипулирует общественным мнением. Яркий пример – история возможного сотрудничества с Украиной. Там лоукосту предложили разместиться в маленьком аэропорту Гостомеля, а Ryanair громко фыркнул, махнул хвостом и ушел. Дело в том, что в Гостомеле есть взлетная полоса, но нет инфраструктуры: пограничной службы, сканеров и так далее. Правительство Украины было готово поспособствовать развитию этого аэропорта, но лоукост не согласился на такой вариант, а украинцы ополчились из-за этого на власть. В принципе, даже без Ryanair в Украине ситуация намного лучше, чем у нас сейчас: у них есть недорогой МАУ и хороший аэропорт «Жуляны».

Почему лоукосты никогда не придут в аэропорт Минск-2

Во-первых, лоукосты наверняка сразу попросят у руководства нашего аэропорта бесплатное, ну или просто дешевое обслуживание, на что наша воздушная гавань никогда в жизни не согласится. Аэропортовые сборы, которые входят в стоимость билетов, у каждой «гавани» – свои. Надо признать, у минской они – очень «хорошие». В эти сборы засчитывается уход за взлетной полосой, услуги парковщика, техничек, охранников – всего этого огромного и, по правде, ненужного количества людей, которым платят зарплаты. А больше всего стоят именно люди.

Первый рейс грузинской авиакомпании flyVista в аэропорт «Жуляны»

Но в нашей госструктуре никто не будет менять парковщика, который работает сутки через трое, на паркомат, и все равно, что его стоимость отобъется примерно за полгода: мы же должны раздувать, а не сокращать штаты, чтобы всех трудоустроить. Получается, что лоукостам попросту невыгодно сотрудничать с нашим аэропортом: либо они идут на условия Минск-2 и повышают цены на билеты, что в принципе противоречит системе лоукостов, либо просто не выживают в этих условиях.

Будущее: что будет с пассажиропотоком, если лоукосты дойдут до Беларуси

Страх господина Чергинца и его коллег по поводу того, что с приходом лоукостов «Белавиа» потеряет пассажиров – бессмысленный. Есть огромное множество людей, которые нуждаются в регулярных рейсах: наша турфирма сейчас является хантером билетов у одной белорусской компании, мы стараемся подыскивать для нее экономически выгодные перелеты, но зачастую сталкиваемся с требованиями типа: «Назавтра необходим перелет Минск-Лондон». И мы просто берем и покупаем. Повторюсь, таких запросов много. Здесь нужно уточнить, что лоукосты – это в любом случае запланированная поездка, потому что чем ближе дата полета, тем дороже билет. Если, например, у «Белавии» рейс до Барселоны «через три дня» будет стоить примерно 300-350 долларов, собственно, тот же Ryanair выставит такой же ценник с вылетом из Вильнюса.

Второй момент: да, сейчас далеко немногие белорусы могут позволить себе авиапутешествия, поэтому, вероятно, у властей и возникает вопрос, кто будет заполнять огромные боинги лоукостов. А вот если бы государство было более дальновидно и смотрело на ситуацию по-другому, наверное, смогло бы понять, что, если билеты будут стоить от 25 долларов, пассажиропоток будет не остановить (думаю, «Белавиа» и сама неплохо знает, как быстро расходятся билеты во время их распродаж). Посмотрите на очереди белорусов, которые едут в аэропорты Вильнюса и Варшавы – это просто безумное количество людей. И это мы не берем в расчет процент населения, который научился путешествовать самостоятельно на машине в дешевую Черногорию или Хорватию. Сегодня часто можно видеть картину: семья из четырех человек встает в четыре утра, садится в машину и два дня папа пьет «Берн», чтобы доставить родственников на море. Такая поездка даже на дизеле обойдется семье в примерно 200 евро, думаю, если бы билет на самолет стоил не намного больше, этот отец просто купил бы всем авиаперелет.

Что нужно, чтобы и лоукосты пришли, и стабильность Минск-2 не нарушилась

Ничего не будет, пока в авиаперевозки Беларуси не придет бизнес. Нам нужен частный инвестор, который сможет построить, например, в Борисове маленький аэропорт, привести в него всевозможные мировые лоукосты и пустить прямо к нему электричку за два рубля с отправлением из Минска. Пример такого аэропорта – маленькая «гавань» под Парижем, аэропорт «Бове». Там расписание составлено таким образом, что все рейсы прилетают чуть ли не в одну смену, пассажиры быстро проходят паспортный контроль и аэропорт закрывается. Можно сказать, что он – проходной. Такой нужен и нам.

Стоит это недорого: в мире есть профессиональные компании, которые занимаются строительством аэропортов, у них есть готовые модули и так далее. В общем, стройка займет примерно полгода. Почему именно в Борисове? Это город с недорогой рабочей силой относительно Минска, поэтому затраты на сотрудников будут вполне совместимы с требованиями того же Ryanair.

OK Go - Upside Down & Inside Out

И еще момент: конечно, придется общаться с властями на тему законов, касающихся авиаперевозок людей. По сегодняшним правилам, в стоимость всех билетов учитывается 20 килограммов багажа. У лоукостов багажа нет, поэтому придется просить чиновников посмотреть на мир с другой стороны и немного переписать регламент, сделать его для людей.

На самом деле, это же просто сюр: никто из чиновников, кажется, не понимает, какая у них цель. Они не думают о том, как улучшить качество жизни людей, а переживают по поводу отчетов и постоянно боятся, что их посадят. По сути, у них даже мотивации нет, ну, кроме отчетов. В Украине чиновники хотя бы заработать хотят…Вот поставили бы управляющих аэропортом Минск-2 в условия, когда они получают 10% от прибыли – уверена, они бы горы свернули.

А пока любая госструктура – неэффективна, поэтому наш аэропорт нельзя с лоукостами совмещать: в любом из вариантов это выльется в «долго и дорого».

Вообще национальные авиакомпании создаются для удобства людей, а не государства. Их конечная цель – удовлетворить потребность нации в авиаперевозках и повысить привлекательность путешествий на самолетах в целом. Но что мы видим сейчас: вместо того, чтобы, например, подсократить штат и уменьшить цену на билет, «Белавиа» наоборот повышает цены. По сути, нас шантажируют, так как выбора авиаперевозчиков - нет. А что делаем мы? Правильно, летаем из Вильнюса или не летаем вообще.

Бонус от редакции. Фантазируем об идеальном аэропорте

Кадр из фильма «Аэроплан»

Давайте закроем глаза и представим, что нашелся для нашей страны инвестор, который решил, что стройка аэропорта в Борисове – хорошая идея. Допустим, это человек, у которого есть бетонный завод и частный самолет, который негде парковать. Для начала он связывается с властями и решает вопрос «закрытого неба», требует изменить или сделать более гибким воздушный кодекс Беларуси и обещает, что «Белавиа» не умрет. Допустим, у него получается. Дальше он идет за разрешением на стройку, затем – заключает договора с компаниями, которые занимаются поставкой модулей и всего остального материала для возведения аэропорта, после – создает кучу рабочих мест тем, что нанимает половину города на работу в качестве строителей (они же потом будут работать в построенном аэропорту) и объявляет старт работ. Идет к железнодорожникам и просит организовать специальный поезд – такой, чтобы двери вагонов открывались прямо к входам в аэропорт. Или хотя бы делает любые другие удобные трансферы, после которых не приходится по три часа ждать регистрации на вылет. Параллельно с этим общается с мировыми лоукостами.

Согласитесь, даже в утопическом мире этот процесс немного похож на все девять кругов ада, но наш воображаемый инвестор – сильный, он справился, и в Борисове наконец-то открывается маленький, уютный аэропорт. Среднестатистический белорус узнает о том, что теперь в Португалию и ту же Польшу он может летать, тратя столько же денег, сколько раньше отдавал за поездку на рейсовом автобусе. Вселенское счастье накрывает страну, а сайт Борисовского аэропорта ежедневно «падает», ибо желающих полетать на самолете – бескрайнее множество. И теперь полет на самолете не кажется чем-то крайне премиальным, а наоборот, становится доступным. Остальные бизнесмены подхватывают идею и в Беларуси появляется новый тренд – у каждого крупного предпринимателя (если он не минчанин) появляется свой маленький аэропорт в родном городе. Люди с трехдневки на заводах переходят в авиабизнес. Сбывается мечта десятков безработных симпатичных белорусских девушек – теперь они рассказывают, как пользоваться кислородными масками и где на борту аварийные выходы. Остальные худеют, потому что в стюардессы после 46 размера одежды не берут. Регионы поднимаются не только благодаря «Дожинкам», расцветает внутренний туризм. На выходных столичный денди летит в Лепель собирать малину. Продолжать эту фантазию можно бесконечно... Но, скажите честно, вы хотели бы жить в такой Беларуси? Мы – да.