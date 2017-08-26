В городах России проходят акции протеста «За свободный интернет» 26.08.2017, 17:12

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Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Россияне протестуют против цензуры в интернете.

В городах России проходят митинги "За свободный интернет", участники которых выступают против цензуры и запрета анонимности в сети, блокировки сайтов, а также преследований за репосты, лайки и записи в блогах и социальных сетях, передает "Радио Свобода".

В Москве активисты ПАРНАСа, Роскомсвободы, "Демократического выбора" и других партий и общественных движений собираются на проспекте Академика Сахарова, где власти города согласовали митинг на 10 тысяч человек. Как сообщает "Медиазона", полицейские вырезали из баннера с надписью "Интернет не заберете..." слово "гады", которое сочли оскорбительным.

к нам пришли сотрудники полиции (просили поправить что они не менты) и вырезали слово "гады" pic.twitter.com/tWLhdIRokQ — Valya (@valya_de) 26 августа 2017 г.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, задержан активист в футболке с надписью "Путин хуже Гитлера".

В Санкт-Петербурге протестующие вышли на так называемый "народный сход" на Дворцовой площади. Марсово поле, на котором изначально была запланирована акция, было исключено из списка гайд-парков, где мероприятия можно проводить без официального согласования.

В различном формате акции "За свободный интернет" прошли во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске и других городах, сообщает движение "Открытая Россия".

Участники протестных мероприятий требуют отменить законы о регулировании интернета и других средств связи, включенные в "пакет Яровой", реабилитировать осужденных и освободить обвиняемых по "экстремистским" статьям за посты в социальных сетях, а также отправить в отставку руководство Роскомнадзора.