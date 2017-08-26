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«При нынешней системе ЖКХ рост тарифов - бесконечен»

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  • 26.08.2017, 17:18
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Монополия всегда заинтересована в том, чтобы все и всегда ей были должны.

С 1 сентября для беларусов вырастут цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию – за коммунальные услуги потребители заплатят на 8% больше. Власти объявили, что к 1 января 2018 года страна должна выйти на 100-процентную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Директор учреждения «Эффективное управление зданиями» Владимир Новосяд объяснил Беларускай праўдзе, почему рост тарифов на услуги ЖКХ в существующей системе бесконечен.

Владимир Новосяд, фото: soroka.by

-Нужно смотреть на структуру ЖКХ в комплексе. Существует понятие Unbundling – разукрупнение. Все жилищно-коммунальные платежи состоят из основных – коммунальных, и жилищных, которые идут непосредственно на дом. Основные платежи: тепло, свет, вода, мусор, жилищные – уборка, ремонты…  Если мы посмотрим на структуру платежей, которые получаем в жировке, то увидим, что основная сумма приходится на основные платежи: вода, свет, отопление, газ.

Например, Украина сейчас как раз и делает разукрупнение: отделяют производителя электричества от транспортировки и потребителя. То есть, одна услуга делится на три составляющие, и тогда видно, какие затраты ложатся на каждую услугу. У монополиста нет возможности прятать свои убытки или перекладывать их.

Сама система расчетов становится более прозрачной – это первый этап разукрупнения.

Второй этап процесса – уйти от термина «тариф», который подразумевает непрозрачность, возможность коррупции. Вместо тарифов вводится себестоимость производства – киловатт/часа и гигакалории.

И третье. Сама труба, сами сети как транспортные магистрали находятся в городской (коммунальной) собственности, и войти в эти сети может каждый: то ли с производством солнечной электроэнергии, то ли с биотехнологиями. И тут начинается конкуренция за конкретного потребителя, каковыми являемся мы. В конкурентной среде юридическое лицо – товарищество собственников выходит на рынок и покупает на выгодных для себя условиях услуги, формируя рынок своими деньгами, в том числе.

Нет монополии – есть услуга, которая получается дешевле, есть прозрачность для общественности, меньше коррупционная составляющая. В итоге выигрывают все: бюджет, потребитель, производитель. Вот поэтому важно, чтобы в сфере ЖКХ в конце концов заработали механизмы конкуренции, потому что в сферу ЖКХ вкладываются огромные деньги, а сама сфера носит ярко выраженный социальный характер.

Но в последней редакции Жилищного кодекса указан окончательный срок создания юридических лиц на базе объектов недвижимости, где две и более приватизированные квартиры – после реновации, после реконструкции, после капремонта, вводимые новые объекты, – осень 2013 года. Однако требование Жилищного  кодекса не исполнено по сей день, что и является одним из тормозов прихода в сферу ЖКХ рыночных инструментов. Нет юридического лица на базе объекта – нет субъекта, который может влиять на стоимость той или иной услуги, в том числе и основной. А это основная сумма в жировке.

Необходимы встречные движения: государство работает на долгосрочную перспективу (разукрупнение своих монополий в рамках Unbundling) и работа с собственниками недвижимости для создания юридических лиц на базе объектов. Цель – по факту такой работы стоимость жилищно-коммунальных услуг для собственников была ниже.

Когда нам говорят о росте тарифов, мы должны понимать, что работает старая схема. А это означает, что мы никогда не достигнем 100-процентной оплаты коммунальных услуг. Монополия заинтересована в том, чтобы все и всегда ей были должны: банк зарабатывает на процентах, монополия – на долгах.

-Власти объявили, что к 1 января 2018 года оплата услуг ЖКХ должна выйти на стопроцентную оплату услуг ЖКХ…

-По этому поводу есть что сказать, да разговаривать не с кем.

-Значит, рост жилищно-коммунальных тарифов бесконечен?

-Рост тарифов в рамках существующей системы бесконечен. 100% в такой системе – понятие относительное, которое никогда достичь не удастся.


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