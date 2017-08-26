Белорусский киберспортсмен поборется за $100 тысяч в финале турнира в США 1 26.08.2017, 17:29

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Никита «clawz» Марчинский обыграл в полуфинале российского спортсмена.

Никита «clawz» Марчинский в рамках дуэльного чемпионата Quake World Championship 2017 в Далласе по дисциплине Quake Champions обыграл в полуфинале российского ветерана киберспорта Антона «cooller» Синьгова со счетом 2:1 и вышел в финал турнира. Там он сразится за $100 000 и первое место с голландцем, которого уже обыгрывал на групповой стадии турнира, пишет onliner.by.

19-летний белорусский игрок идет по турниру без единого поражения. На групповой стадии он обыграл Сандера «Vo0» Каасъягера со счетом 2:1 и вышел в плей-офф с первого места. Дальше Никита со счетом 2:0 победил канадского и украинского соперников, после чего вышел в полуфинале на легенду Quake — Антона Синьгова. Уступив ему первую карту, Никита собрался и не оставил никаких шансов на двух других.

Финал начнется сегодня в 21:30 по минскому времени. Белорусский clawz и голландский Vo0 определят лучшего в серии игр до трех побед. Трансляция матча будет доступна по этой ссылке, подписчикам нашего Live-паблика во «ВКонтакте» и в окне видеоплеера Twitch ниже. Победитель увезет с собой $100 000, проигравшему достанется в два раза меньше.