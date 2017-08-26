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Как Илон Маск «похоронил» Роскосмос

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  • 26.08.2017, 17:44
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Илон Маск

Частная компания SpaceX заткнула за пояс всю космическую программу РФ.

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX в четверг запустила 12-ю по счету ракету с начала года, обойдя по числу запусков все прочие страны и космические компании в мире, в том числе такого "ракетного монстра", как Россия, которая осуществила 11 ракетных пусков в этом году, сообщает Business Insider.

Как отмечает издание Ars Technica, на третьем месте в этом рейтинге идет Китай с восемью запусками, далее — европейские фирмы с шестью запусками. Один из главных коммерческих конкурентов SpaceX — United Launch Alliance — отправила в космос пять ракет, пишет newsader.com.

Отмечается, что такими темпами — которые, по всей видимости, не ослабнут — к концу года SpaceX доведет общее число ракетных запусков до 20, опровергнув тем самым претензии критиков о том, что SpaceX якобы не сможет удовлетворить запросы клиентов.

В результате всего лишь за 8 месяцев в 2017 году SpaceX обошла собственные достижения: в период с 2013 по 2016 годы среднее ежегодное число ракетных запусков составляло 6.

Реализованная 24 августа миссия SpaceX состояла в том, чтобы отправить на околоземную орбиту первый тайваньский спутник. Аппарат дистанционного зондирования Земли Formosat 5 был выведен на орбиту 720 км. Пуск ракеты транслировался на сайте SpaceX.

В связи с этим следует обратить внимание на еще один важный статистический аспект, в рамках которого у SpaceX и вовсе отсутствуют соперники: речь идет о том, что после доставки спутника в космос компания уже в 15-й раз сумела вернуть первую ступень ракеты на землю. Эта цифра учитывает приземления как на суше, так и на море. При этом компании уже удалось запустить ранее использованную ракету, после чего снова вернуть ее.

Предполагается, что программа многоразовых ракет снизит стоимость запусков, обеспечив SpaceX в ближайшие годы безусловное лидерство на рынке космических запусков.

"Могила" для Роскосмоса

Как писала ранее Lenta.RU, SpaceX стремительно отвоевывает у России ее долю на рынке космических запусков: если два года назад на SpaceX приходилось примерно 15 процентов коммерческих пусков на мировом рынке, то в 2016-м — 30 процентов. В этом году, по всей видимости, эта доля составит 45 процентов, у ЕС останется около 40 процентов, а у России — всего 15. Планы на следующий год еще более амбициозны:  60 процентов мирового рынка коммерческих пусков перейдут к SpaceX, у ЕС останется 30 процентов, у России — менее 10. Такие данные привел старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз на слушаниях в подкомитете сената США.

"До появления SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9 рынок запусков коммерческих космических аппаратов фактически принадлежал Франции и России: ни одна американская компания не отправила ни одну коммерческую миссию на геопереходную орбиту с 2009 года", — отметил он, указывая на прогресс, достигнутый SpaceX за эти неполные 8 лет.

Процесс динамики лидерства SpaceX продемонстрировал глава компании Маск в одном из своих Twitter-сообщений. На графике видно, как "голубая" линия SpaceX растет, в то время "красная" шкала России из года в год уменьшается.

Об авторитете компании говорит тот факт, что Пентагон ранее доверил ей запуск своего аппарата NROL-76, а в ближайшее время SpaceX должна будет отправить на орбиту сверхсекретный военный американский минишаттл Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV). Ранее в июне 2017 года министр ВВС США Хизер Уилсон на заседании комитета сената по вооруженным силам отмечала, что SpaceX обеспечивает "гарантированный доступ в космос по чрезвычайно конкурентной цене". По данным Минобороны США, запуск Boeing X-37 на новом носителе предоставляет "дополнительные возможности". Все предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas V.

Не только только коммерческий космос

Интересы компании простираются далеко за пределы получения коммерческой прибыли. В июне 2017-го компания впервые запустила к МКС ранее использованную герметичную спускаемую капсулу корабля Dragon, летавшую в космос в сентябре-октябре 2014 года. После успешного завершения миссии в июле капсулу снова удалось сохранить, после чего начал решаться вопрос о ее третьем по счету использовании. В дальнейшем к МКС в рамках контракта с НАСА SpaceX планирует отправлять только уже ранее использованные Dragon — в данный момент единственные многоразовые космические грузовики на планете.

Кроме грузовиков Dragon, к МКС должен полететь пилотируемый корабль Dragon 2. Согласно недавно опубликованному отчету НАСА, в SpaceX намерены уложиться в срок: Dragon 2 стартует в феврале 2018 года в беспилотном режиме, а летом — уже с астронавтами.

При этом до конца текущего года должна стартовать сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, способная выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонны полезной нагрузки.

При этом Маск пообещал в сентябре 2017 года поведать миру о планах относительно системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для программы колонизации Марса, презентованной ранее.


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