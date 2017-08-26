Максим Винярский: 8 cентября потребуем освободить всех политзаключенных 3 26.08.2017, 18:16

Фото: racyja.com

Акция предупреждения – повод вспомнить о белорусских политзаключенных.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

Встретилась интересная версия текста известной песни, к сожалению почти не устаревшая до сих пор...

И сегодня, как много лет назад, "черные вороны" крадут жизнь достойных людей:

"...Ты вороночком полетишь да в коридорчик,

И первым номером, окажешься в строю,

Червончик стоит задушевный разговорчик,

Но сам себе, совсем тихонечко пою.

А ну-ка, парень, подыми повыше ворот,

Подыми повыше ворот и держись.

Черный ворон, черный ворон, черный ворон

Переехал мою маленькую жизнь.

А мы теперь намного дальше края света,

И даже волки, нас обходят за версту,

Нет на вопросы подходящего ответа,

А ты тверди, когда совсем невмоготу.

А ну-ка, парень, подыми повыше ворот,

Подыми повыше ворот и держись.

Черный ворон, черный ворон, черный ворон

Переехал мою маленькую жизнь.

Морозный ветер, возле губ слова застудит,

Затянет песню, заунывную свою,

Жизнь чёрным вороном промчится, ждать не будет,

И нету сил, но надо встать, и я встаю..."

Надо встать, надо вспомнить о тех, кого уже заглотили "черные вороны" режима, потребовать свободы и для них, и для себя...

Минск - 08.09.2017 - 19:00 - Октябрьская площадь.

Свободу Дмитрию Полиенко! Свободу Игорю Комлику! Свободу Михаилу Жемчужному!... Свободу политзаключенным! #8верасня