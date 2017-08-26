Максим Винярский: 8 cентября потребуем освободить всех политзаключенных

Максим Винярский: 8 cентября потребуем освободить всех политзаключенных3
- 26.08.2017, 18:16
Акция предупреждения – повод вспомнить о белорусских политзаключенных.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:
Встретилась интересная версия текста известной песни, к сожалению почти не устаревшая до сих пор...
И сегодня, как много лет назад, "черные вороны" крадут жизнь достойных людей:
"...Ты вороночком полетишь да в коридорчик,
И первым номером, окажешься в строю,
Червончик стоит задушевный разговорчик,
Но сам себе, совсем тихонечко пою.
А ну-ка, парень, подыми повыше ворот,
Подыми повыше ворот и держись.
Черный ворон, черный ворон, черный ворон
Переехал мою маленькую жизнь.
А мы теперь намного дальше края света,
И даже волки, нас обходят за версту,
Нет на вопросы подходящего ответа,
А ты тверди, когда совсем невмоготу.
А ну-ка, парень, подыми повыше ворот,
Подыми повыше ворот и держись.
Черный ворон, черный ворон, черный ворон
Переехал мою маленькую жизнь.
Морозный ветер, возле губ слова застудит,
Затянет песню, заунывную свою,
Жизнь чёрным вороном промчится, ждать не будет,
И нету сил, но надо встать, и я встаю..."
Надо встать, надо вспомнить о тех, кого уже заглотили "черные вороны" режима, потребовать свободы и для них, и для себя...
Минск - 08.09.2017 - 19:00 - Октябрьская площадь.
Свободу Дмитрию Полиенко! Свободу Игорю Комлику! Свободу Михаилу Жемчужному!... Свободу политзаключенным! #8верасня