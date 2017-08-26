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Видеохит: Львицы приветствуют женщину, которая их вырастила

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  • 26.08.2017, 18:26
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Хищные кошки буквально бросаются в объятия своего родного человека.

Львицы в буквальном смысле стали домашними кошками при встрече с женщиной, которая растила их. Еще совсем детенышами Малкия и Аделль были переданы в Центр спасения больших кошек в Словакии, после того как их отвергла биологическая мать, пишет сайт телеканала ren.tv.

Крестной матерью питомцам стала Микаэла Зиманова. На кадрах видно, как Малкия и Аделль подбегают к Микаэле. Хищные кошки буквально бросаются в объятия своего родного человека. Львицы прижимались к крестной матери и облизывали ей лицо.

Видео, на котором запечатлена трогательная встреча львиц и женщины, набрало на YouTube более 40 тысяч просмотров.


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