В Беларуси некому строить, лечить и тушить пожары 4 26.08.2017, 18:31

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Минтруда рассказал, какие специальности востребованы, а какие нет.

Увеличение спроса на работников многих строительных специальностей отмечает Минтруда и соцзащиты в последнем обзоре ситуации на рынке труда, пишет Экономическая газета.

На 1.06.2017 г. в органы занятости заявлены сведения о наличии 50,1 тыс. вакансий, на учете состояло 37,5 тыс. безработных. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 54,5%. Удельный вес безработных, имеющих рабочие профессии, увеличился с 76,6% на 1.12.2016 г. до 79,1% на 1.06.2017 г.

Из общего количества вакансий, заявленных в органы занятости, 39 тыс. (77,8%) находились в городской местности (из них 52,7% по рабочим профессиям). В сельской местности заявлено 11,1 тыс. вакансий (из них 60,6% по рабочим профессиям).

За год существенно вырос спрос на работников строительных профессий, особенно плотников-бетонщиков (в 6,5 раза), монтажников (в 3,5 раза), облицовщиков-плиточников (в 1,9 раза), маляров (в 1,7 раза) и др.

Численность безработных без профессии на 1.06.2017 г. составила 966 чел. (на 1.12.2016 г. – 1218 чел.). Их удельный вес в структуре зарегистрированных нетрудоустроенных снизился с 3,4% на 1.12.2016 г. до 2,6% на 1.06.2017 г., а удельный вес вакансий для неквалифицированной рабочей силы вырос с 3% до 4,1% соответственно.

Наиболее востребованы в городах такие рабочие, как пожарный (145 / 1 безработный), арматурщик (379/19), сборщик обуви (411/33), машинист тепловоза (54/5), швея (1476/166) и т.д. Среди специалистов и служащих разыскиваются врачи-специалисты (2405/21), провизоры (112/1), рентгенолаборанты (127/0), фармацевты (151/0), фельдшеры-лаборанты (429/3), медсестры (3136/39) и др.

В сельской местности требуются трактористы-машинисты сельхозпроизводства (632/69), разные рабочие на предприятия АПК – животноводы, операторы машинного доения и др. Не хватает главных инженеров (60/1), главных зоотехников (152/0), врачей (137/3) и ветврачей (343/8) и т.д.

Наименее востребованы в городах дорожные рабочие, кондукторы, операторы ЭВМ, почтальоны, продавцы-консультанты, слесари по ремонту автомобилей, слесари-сантехники, администраторы, кассиры, охранники, секретари, соцработники, специалисты по кадрам, товароведы, экономисты, юристы и др.

В сельской местности нет спроса на машинистов (кочегаров) котельной, плотников, почтальонов, продавцов, штукатуров, охранников, помощников воспитателя, соцработников.