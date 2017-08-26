закрыть
26 августа 2017, суббота, 19:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси некому строить, лечить и тушить пожары

4
  • 26.08.2017, 18:31
  • 3,013

Минтруда рассказал, какие специальности востребованы, а какие нет.

Увеличение спроса на работников многих строительных специальностей отмечает Минтруда и соцзащиты в последнем обзоре ситуации на рынке труда, пишет Экономическая газета.

На 1.06.2017 г. в органы занятости заявлены сведения о наличии 50,1 тыс. вакансий, на учете состояло 37,5 тыс. безработных. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 54,5%. Удельный вес безработных, имеющих рабочие профессии, увеличился с 76,6% на 1.12.2016 г. до 79,1% на 1.06.2017 г.

Из общего количества вакансий, заявленных в органы занятости, 39 тыс. (77,8%) находились в городской местности (из них 52,7% по рабочим профессиям). В сельской местности заявлено 11,1 тыс. вакансий (из них 60,6% по рабочим профессиям).

За год существенно вырос спрос на работников строительных профессий, особенно плотников-бетонщиков (в 6,5 раза), монтажников (в 3,5 раза), облицовщиков-плиточников (в 1,9 раза), маляров (в 1,7 раза) и др.

Численность безработных без профессии на 1.06.2017 г. составила 966 чел. (на 1.12.2016 г. – 1218 чел.). Их удельный вес в структуре зарегистрированных нетрудоустроенных снизился с 3,4% на 1.12.2016 г. до 2,6% на 1.06.2017 г., а удельный вес вакансий для неквалифицированной рабочей силы вырос с 3% до 4,1% соответственно.

Наиболее востребованы в городах такие рабочие, как пожарный (145 / 1 безработный), арматурщик (379/19), сборщик обуви (411/33), машинист тепловоза (54/5), швея (1476/166) и т.д. Среди специалистов и служащих разыскиваются врачи-специалисты (2405/21), провизоры (112/1), рентгенолаборанты (127/0), фармацевты (151/0), фельдшеры-лаборанты (429/3), медсестры (3136/39) и др.

В сельской местности требуются трактористы-машинисты сельхозпроизводства (632/69), разные рабочие на предприятия АПК – животноводы, операторы машинного доения и др. Не хватает главных инженеров (60/1), главных зоотехников (152/0), врачей (137/3) и ветврачей (343/8) и т.д.

Наименее востребованы в городах дорожные рабочие, кондукторы, операторы ЭВМ, почтальоны, продавцы-консультанты, слесари по ремонту автомобилей, слесари-сантехники, администраторы, кассиры, охранники, секретари, соцработники, специалисты по кадрам, товароведы, экономисты, юристы и др.

В сельской местности нет спроса на машинистов (кочегаров) котельной, плотников, почтальонов, продавцов, штукатуров, охранников, помощников воспитателя, соцработников.


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому