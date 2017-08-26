Cамые яркие фото из путешествий по Беларуси 2 26.08.2017, 18:56

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Кадры, которые доказывают, что в Беларуси есть на что посмотреть.

Этим летом много писали про поездки по Беларуси, призывая минчан посмотреть на страну, которая находится за МКАДом. А еще просили делать снимки и ставить хэштег #vetliva в инстаграме, чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе и выиграть корзину с фруктами и овощами, пишет kyky.org.

Просматривая фото с хэштегом #vetliva, приходишь к мысли, что Беларусь – это про любовь. Все снимки чуть ли не мироточат душевностью: на этом фото даже земляника как будто в форме географического контура страны (ну, почти). Жаль, что никто из местных туроператоров не возит группы в лес собирать грибы и ягоды. С другой стороны, можно отправиться на обзорную экскурсию по Беларуси и увидеть один из самых качественных и красивых примеров реставрации в стране – Несвижский замок. А заодно побывать в Дудутках, недалеко от которых как раз есть красивый лес.

Публикация от Tanya Zaytseva (@_tanyazaytseva) Июн 30 2017 в 3:01 PDT

Любовь к истории страны тоже приветствуется. Вот, например, Владимир решил сделать фотокарточку в Грушевке около белорусского архитектурного чуда – усыпальницы Рейтанов – и показать миру, что приехал к ней на велосипеде. А вы можете сделать фото о том, как, например, на автобусе прибыли к Свято-Успенскому мужскому монастырю под Мстиславлем. Его построили аж в 1380 году, поэтому изначальная застройка сохранилась лишь частично. Сейчас ведутся реставрационные работы, так что, если есть желание увидеть оригинальные колокольню и жилые корпуса, воздвигнутые в 14 веке – поспешите: времени осталось мало.

Публикация от Уладзiмiр Басалыга (@vov.basalyha) Июл 24 2017 в 5:36 PDT

Аисты – главное божество среди белорусских птиц: даже если вы его уже тысячу раз видели, все равно будете вскрикивать от восторга, всякий раз видя размах крыла родного бусла. На фото – атмосферная Витебская область, хотя, если хочется увидеть целые семьи и поля аистов, – вам на Полесье.

Публикация от olesia (@olesia_sadovodova) Авг 11 2017 в 11:50 PDT

Олеся из Новополоцка демонстрирует нам любовь к солнцу: это ужасно холодное лето после пары недель тепла перешло в августовскую осень с дождями. Повезет ли нас хотя бы с теплым сентябрем, ухватим ли еще кусочек лета на пять ближайших недель?

Публикация от olesia (@olesia_sadovodova) Авг 15 2017 в 1:16 PDT

Дмитрия из Минска не обошла стороной лихорадочная любовь к миньонам. Фото достаточно говорящее: иноземный мультипликационный герой с удивлением смотрит на минскую Ратушу – место, которое буквально кричит о древности и независимости города. Кстати, изначально наша Ратуша была деревянная, а потом ее перестроили из камня. Если бы не пожар, возможно второй вариант Ратуши сохранился до наших дней. Как в итоге появилось здание, которое сегодня стоит в центре Минска? Сходите послушать рассказ об истории этой части города, там много секретов.

Публикация от Dmitry Chernyshevsky (@sokol3d) Июл 1 2017 в 8:04 PDT

Эта собака живет в Новополоцке, и, судя по счастливой морде, ей в этом городе нравится. А знаете, у кого еще был довольный пес? У дипломата ВКЛ Льва Сапеги, который с 1586 года в прямом смысле слова владел Слонимом. Не верите? Езжайте в гродненскую область, где даже памятник Сапеге и его собаке поставили и изучайте вопрос.

Публикация от olesia (@olesia_sadovodova) Июл 30 2017 в 1:06 PDT

Еще один сочный кадр из Минска: фото ныне популярных граффити с котами, которые можно найти в округе парка Горького. Минские муралы, кажется, уже видели все, поэтому мы предлагаем вам отправиться за МКАД и посмотреть на другие, не менее крутые граффити, но только в Витебске. Благодаря этим работам сам Снуп Дог узнал о существовании страны Беларусь.

Публикация от Yauhen (@yauhen_minsk) Июн 28 2017 в 11:48 PDT

Вероятно, автор этого фото всю ночь не спал ради того, чтобы запечатлеть свою

любовь к рассветам в Бресте. Как думаете, стоило оно того? Картина получилась в стиле гиперреализма под названием «Рассвет за водонапорной башней». Вот вам и современное искусство.

Публикация от Petrovich (@petrovichbrest2017) Авг 9 2017 в 12:03 PDT

И еще немного человеческой теплоты вам в ленту. Перед нами хороший пример того, как ныне проходит романтический период у молодых беларусов: в коротких юбках, немного застенчиво и в Ботаническом саду. Никакой пошлости – опять же, только любовь.