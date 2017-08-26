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Московские власти обиделись на слово «гады» во время митинга оппозиции

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  • 26.08.2017, 18:44
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Фото: Михаил Конев / Twitter

Полицейским пришлось «цензурировать» cцену во время митинга «За свободный интернет».

Полицейские вырезали ножом часть задника на сцене, приготовленной к оппозиционному митингу, сообщил активист "Открытой России" Михаил Конев, пишет "Гордон".

На заднике было написано "Интернет не заберете, гады".

"Ого, пришел на митинг "За свободный интернет", а тут клоуны из мэрии задник сцены ножом режут. Слово "гады" им не нравится!" – отметил Конев.

Митинг "За свободный интернет" на проспекте Сахарова был согласован с властями, сообщает The insider. Участники акции требуют от властей не нарушать тайну переписки, прекратить вмешательство в регулирование всемирной паутины, отменить "пакет Яровой" и закон "о праве на забвение". Также они требуют реабилитировать фигурантов уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях, а также дать открытый доступ к информации о собственности чиновников. Еще одним требованием протестующих является отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Организаторами акции выступили партия ПАРНАС, "Протестная Москва", партия "Гражданская инициатива", Пиратская партия, Либертарианская партия, партия "Демократический выбор" и общественная организация "РосКомСвобода".


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