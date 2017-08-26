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«Ездят не по велодорожкам и не знают ПДД»

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  • 26.08.2017, 19:03
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ФОто: kp.by

Десять главных претензий минчан к велосипедистам.

Велосипед – это, конечно, классно, но в последнее время часто слышим о претензиях к ребятам на двухколесных. Собрали список из 10 самых важных жалоб пешеходов. А ребята из Минского велосипедного общества объяснили, почему так происходит, пишет citydog.by.

Чтобы люди не ходили по велополосе, а велосипедисты передвигались только по велодорожкам, необходима должная инфраструктура, – уверены активисты Минского велосипедного общества. – Просто нарисовать белую линию посередине тротуара недостаточно. Велодорожка должна быть правильно отделена. Хорошее решение, например, по улице Филимонова, где велодорожка из асфальта, а пешеходная часть выложена плиткой.

– Велосипед – мобильное транспортное средство, которое предполагает парковку непосредственно возле места, куда нужно войти. Люди потому и используют велосипед как транспорт – хотят перемещаться от порога до порога. 

К сожалению, у нас пока не перед всеми общественными учреждениями есть пригодные велосипедные парковки. Хотелось бы, чтобы все собственники магазинов и банков задумывались о комфорте клиентов и устанавливали правильные парковки, чтобы никто никому не мешал.

– Многие люди не задумываются о том, как ведут себя в городском пространстве, и это не зависит от выбранного вида транспорта: неправильно паркуют машины, ходят и ездят на всю ширину тротуара и затрудняют движение другим. С другой стороны, опять же, если бы была должная инфраструктура, то так происходило бы гораздо реже.

– Если пандус плавный, то в этом вообще нет проблемы. Главное, чтобы велосипедист делал это осторожно.

– Это опять же инфраструктурная проблема, которая не дает возможности ездить быстро не среди людей. Хотя мы как организация всегда говорим о том, что, независимо от вида транспорта, нужно думать о безопасности своей и окружающих.

– Да, сейчас это нарушение ПДД, хотя практика показывает, что неспешивание не приводит к ДТП и сейчас даже ГАИ признает, что можно разрешить велосипедистам не слезать с велосипеда на всех регулируемых пешеходных переходах. 

При этом, конечно же, переезжать, как и переходить, дорогу нужно с правильно выбранной скоростью.

– Знание или незнание правил дорожного движения, к сожалению, не зависит от вида выбранного транспорта. У автомобилистов тоже возникает чувство, что часть автолюбителей и пешеходов не знают правил. Впечатление «они не знают правил» может относиться ко всем участникам дорожного движения.

– Вообще, с колонками у нас ездит не так много людей, хотя это и не запрещено. Многие выбирают колонку, так как ездить в наушниках – нарушение безопасности. 

Езда с колонкой – это как раз попытка соблюсти безопасность всех участников дорожного движения. Конечно, при этом звук не должен быть очень громким, чтобы не беспокоить окружающих. И опять же: выбор, слушать ли музыку громко, не зависит от выбранного вида транспорта.

– Во всем мире, за исключением Беларуси, велосипед как транспортное средство должен ездить по проезжей части. В Беларуси только с 2006 года это запретили. Чтобы использовать велосипед как транспорт, должна быть создана инфраструктура и должны быть изменены ПДД, которые позволят всем участникам дорожного движения быть в безопасности.

– Разумное поведение – ездить со звонком и заранее известить об этом пешеходов, потому что велосипедист все равно инородный объект. Но, если будет отдельная велодорога, где и автомобилисты, и пешеходы готовы и предполагают увидеть велосипед, то этот вопрос снимется. Сейчас же да, мы рекомендуем всем велосипедистам ездить со звонком и заранее предупреждать о своем приближении пешеходов. 

– В целом же хочется сказать, что претензии, которые люди предъявляют друг другу, чаще всего апеллируют к человеческим качествам и никак не зависят от выбранного ими в данный момент вида транспорта, – уверены ребята из Минского велосипедного общества. – Если ты задумываешься о других людях, то постараешься выбирать оптимальную траекторию движения и скоростной режим так, чтобы не подрезать других. 

Хамства и грубости на дороге очень много. И человек, который ведет себя небезопасно на авто, точно так же ведет себя, когда становится пешеходом или пересаживается на велосипед. Мы предполагаем, что созданные четкие, правильные, без возможности двойного прочтения ПДД и разумная раздельная инфраструктура позволят сократить количество ситуаций, где возможен конфликт.


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