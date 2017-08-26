Путин боится сильных Виталий Портников

26.08.2017, 19:15

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Виталий Портников

Именно поэтому он всегда нападает только на тех, кто слабее его.

Когда Россия начала «гибридную» войну на Донбассе, я обсуждал с одним коллегой, известным московским журналистом, возможность начала настоящей войны — с декларативным введением регулярных войск, применением авиации, наступлением на Киев. Коллега, который хорошо знал настроения в кремлевских коридорах, сказал мне, что такая война может начаться только в одном случае — в случае появления войск НАТО на украинской земле. Вот этого Россия никогда не допустит.

Не сомневаюсь, что он совершенно точно транслировал тезисы, которые были им услышаны от представителей российской власти. Но вот мы видим солдат стран НАТО, идут на параде в Киеве, видим на этом параде министра обороны США и других военных министров стран-членов НАТО.

И никто не начинает никакой «настоящей» войны. Более того, появляются первые признаки реального прекращения огня на многострадальном Донбассе.

Я, собственно, в этом и не сомневался. В Кремле уважают только силу и решительность. Россия протестовала против расширения НАТО на восток Европы — но после принятия в альянс бывших стран Варшавского договора в Москве стали воспринимать прежнюю «зону влияния» Советского Союза как чужую территорию, на которую не стоит претендовать. После этого в России стали говорить, что НАТО не может перейти через «красную линию», которую вырисовала раз по бывших советских границах. Понятно, что как часть СССР в Москве воспринимали и оккупированные в 1940 году Сталиным страны Балтии. Однако после принятия Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО Россия не устроила войну.

Россия устраивала войны против Грузии и Украины. Обе страны не получили план для членства в НАТО — на Западе стали опасаться, что евроатлантическая интеграция бывших советских республик может привести к дестабилизации ситуации. А к дестабилизации раз привело отсутствие евроатлантической интеграции. Все с точностью до наоборот!

Россия напала на Украине, когда страна официально заявила о своей внеблоковости. Когда большинство граждан не поддерживала вступление Украины в НАТО. Когда украинская армия ничего не могла противопоставить русским войскам, а спецслужбы и силовые ведомства до момента побега Януковича возглавлялись российскими агентами.

А если бы Украина получила хотя бы план для членства, не говоря уже о том, если бы она была членом НАТО — никакого нападения, скорее всего, не произошло бы. И Европа оставалась бы мирной.

Это то, чего не могла понять большинство украинцев. И это то, чего до сих пор не может понять многие на Западе. Россия не хочет участвовать в настоящей войне. Россия хочет участвовать в учениях, спецоперациях, диверсиях и парадах.

Именно поэтому она всегда нападает только на тех, кто слабее ее.

Виталий Портников «Радiо Свобода»