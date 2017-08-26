закрыть
26 августа 2017, суббота, 19:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Литвины»: Мы «рубимся» за идею

  • 26.08.2017, 19:25

Как и почему белорусские парни играют в американский футбол.

Чтобы играть, эти ребята тренируются после работы, вечерами. Американский футбол в Беларуси — экзотика. Игрокам он не приносит ни особой славы, ни денег, ни забитых до отказа трибун. «Рубимся за идею, — говорит игрок клуба „Литвины“ Николай Боровой. — Это только твои эмоции, но это такие эмоции, которые хочется испытывать постоянно». Фотограф tut.by Дмитрий Брушко снял историю про белорусского парня, который нашел себя в американском футболе.

«Раньше с американским футболом не сталкивался, только в фильмах видел»

— Я тогда еще учился в школе. Мои друзья пришли, сказали: «Вот, есть классная тема. Пойдем — попробуем». Я согласился, начал тренироваться — и затянуло. Было весело: мы все вместе собирались, ехали на тренировку.

До этого я с американским футболом не сталкивался, может, только в фильмах видел. Но я в принципе был активный, а на этот футбол ходили многие друзья и знакомые.

Когда я пришел, у нас не было еще ни экипировки, ни командных маек — ничего. Так что со стороны это выглядело, как тренировка по ОФП (по общей физической подготовке. — прим.). Но это были люди, которые горели одной идеей. Всю зиму тренировались в футбольном манеже. Потом, ближе к весне, когда снег растаял, вышли в поле. Тогда у нас уже была экипировка, стали появляться игровые задачи. Когда все стало более осознанно — это начало подкупать.

В команде из тех, с кем я начинал, осталось не так много. На начало 2011 года состав был — человек сорок-пятьдесят. Из них костяк остается — это человек двадцать — двадцать пять. В остальном постоянная текучка: кто-то уходит, потому что не понравилось, у кого-то травма и решил не продолжать, или какие-то другие личные причины.

А бывает, кто-то уходит, а через год-два возвращается заново — после того как залечит раны.

Сейчас мы играем в Лиге американского футбола, и там мы единственный представитель от Беларуси, то есть в рамках Лиги «Литвины» не соперничают с белорусскими командами.

Возможность играть в Лиге у нас появилась с этого года. Там, конечно, и уровень повыше, и команд побольше, и сам турнир более серьезный.

«Конечно, классно, если бы за любимое дело еще и деньги платили»

Дело не только в деньгах. Конечно, это классно, если бы тебе за твое любимое дело еще и платили деньги. Но пока у нас таких перспектив, возможностей нет, поэтому мы играем в американский футбол за идею. Для нас это жизнь. Знаешь, у меня иногда не получается пойти на тренировку — из-за травмы, из-за работы — я приезжаю домой в восемь вечера, сижу и не могу представить себя без тренировки. Настолько вклинилось в подсознание.

У нас достаточно дружный коллектив, сплоченный — игра сближает. Рубимся за идею. Это только твои эмоции, но это такие эмоции, которые хочется испытывать постоянно.

У меня был перерыв — полтора или два года не тренировался. Не получалось по времени — работа, учеба. Потом начался сезон, я стал приходить на игры, смотреть — и снова стали кипеть эмоции. Я уже не мог спокойно сидеть на играх, наблюдать с трибун. Потому что внутри уже бурлила кровь. Я опять загорелся — и в 2014 году вернулся. С тех пор играю.

Что касается учебы, то на дневном мне учиться было не очень интересно. И я понимал, что на очном отделении кучу времени придется тратить на сам университет. Да и в 18−20 лет постоянно просить у мамы денег тоже не комильфо. Пошел на заочку, позже открыл ИП и начал работать. В армию — спасибо спорту (смеется. — прим.) — я не годен.

«Всю игру я не верил, что травма тяжелая»

Зимой я вернулся в футбол, а весной у нас была первая игра. Долго готовился к ней, тренировался упорно. Когда вышел, то был на эмоциях, на адреналине — все же столько не играл! Первое набегание, самое первое после жеребьевки — и сразу же получаю травму колена… И на этом мой весь игровой год заканчивается. Мы тогда играли со «Спартанцами» (московская команда по американскому футболу. — прим.).

Всю игру я не верил, что травма тяжелая, а потом поехал в больницу и мне сказали: «У тебя порваны связки, носи лонгет три недели». Ногу не согнуть. Тогда было очень обидно. Сейчас, в принципе, все хорошо.

«Уж лучше я в спорте травму получу, чем не пойми где»

Стал ли я более осторожным? Знаешь, да. Наверное, после травмы я начал себя немножко ограничивать. Так как у меня колено больное — я каких-то подвижных вещей в жизни стараюсь избегать. Не пойду кататься на коньках, играть в баскетбол, футбол. У меня есть спорт, и лучше я там травму получу, чем не пойми где, просто получая удовольствие.

Так что в жизни, да, я стараюсь аккуратненько. А на поле ты над всем этим не задумываешься, да и времени особо нет.

«Поначалу на трибунах были в основном те, кого мы сами приглашали»

Поначалу приходили в основном родственники и знакомые — те, кого мы сами приглашали. Мол, приходите, посмотрите, что такое американский футбол. Потом стали развиваться, минимальная реклама началась — нас начали узнавать. И народ стал подтягиваться.

Сейчас считается, что в нашем дивизионе у «Литвинов» самая заполняемая трибуна. Были матчи, когда трибуны с нашей стороны практически были заполнены полностью. На самом деле, это очень приятно, когда приходят и поддерживают люди, которые тебя совсем не знают. Это мотивирует и помогает в сложных моментах в игре.

Хвалит или делает замечания — на то он и тренер

Отношения с тренерами абсолютно дружеские, особой строгости нет. Что касается игрового и тренировочного процесса, то здесь однозначно: что тренер говорит — так и делаешь. Он хвалит тебя, или он делает замечания — на то он и тренер.

Если ты достоин, показываешь результат — ты можешь попасть в основной состав. Любой адекватный человек должен понимать, заслуживает он этого или нет. И у нас нет такого, что если тебя взяли в основной состав, то ты застолбил это место и можешь играть там, пока тебе самому это не надоест.

«Когда начинаешь побеждать — это дорогого стоит»

Это было самое запоминающееся. Когда ты начинаешь побеждать — это дорогого стоит.


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому