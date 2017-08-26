«Литвины»: Мы «рубимся» за идею 26.08.2017, 19:25

Как и почему белорусские парни играют в американский футбол.

Чтобы играть, эти ребята тренируются после работы, вечерами. Американский футбол в Беларуси — экзотика. Игрокам он не приносит ни особой славы, ни денег, ни забитых до отказа трибун. «Рубимся за идею, — говорит игрок клуба „Литвины“ Николай Боровой. — Это только твои эмоции, но это такие эмоции, которые хочется испытывать постоянно». Фотограф tut.by Дмитрий Брушко снял историю про белорусского парня, который нашел себя в американском футболе.

«Раньше с американским футболом не сталкивался, только в фильмах видел»

— Я тогда еще учился в школе. Мои друзья пришли, сказали: «Вот, есть классная тема. Пойдем — попробуем». Я согласился, начал тренироваться — и затянуло. Было весело: мы все вместе собирались, ехали на тренировку.

До этого я с американским футболом не сталкивался, может, только в фильмах видел. Но я в принципе был активный, а на этот футбол ходили многие друзья и знакомые.

Когда я пришел, у нас не было еще ни экипировки, ни командных маек — ничего. Так что со стороны это выглядело, как тренировка по ОФП (по общей физической подготовке. — прим.). Но это были люди, которые горели одной идеей. Всю зиму тренировались в футбольном манеже. Потом, ближе к весне, когда снег растаял, вышли в поле. Тогда у нас уже была экипировка, стали появляться игровые задачи. Когда все стало более осознанно — это начало подкупать.

В команде из тех, с кем я начинал, осталось не так много. На начало 2011 года состав был — человек сорок-пятьдесят. Из них костяк остается — это человек двадцать — двадцать пять. В остальном постоянная текучка: кто-то уходит, потому что не понравилось, у кого-то травма и решил не продолжать, или какие-то другие личные причины.

А бывает, кто-то уходит, а через год-два возвращается заново — после того как залечит раны.

Сейчас мы играем в Лиге американского футбола, и там мы единственный представитель от Беларуси, то есть в рамках Лиги «Литвины» не соперничают с белорусскими командами.

Возможность играть в Лиге у нас появилась с этого года. Там, конечно, и уровень повыше, и команд побольше, и сам турнир более серьезный.

«Конечно, классно, если бы за любимое дело еще и деньги платили»

Дело не только в деньгах. Конечно, это классно, если бы тебе за твое любимое дело еще и платили деньги. Но пока у нас таких перспектив, возможностей нет, поэтому мы играем в американский футбол за идею. Для нас это жизнь. Знаешь, у меня иногда не получается пойти на тренировку — из-за травмы, из-за работы — я приезжаю домой в восемь вечера, сижу и не могу представить себя без тренировки. Настолько вклинилось в подсознание.

У нас достаточно дружный коллектив, сплоченный — игра сближает. Рубимся за идею. Это только твои эмоции, но это такие эмоции, которые хочется испытывать постоянно.

У меня был перерыв — полтора или два года не тренировался. Не получалось по времени — работа, учеба. Потом начался сезон, я стал приходить на игры, смотреть — и снова стали кипеть эмоции. Я уже не мог спокойно сидеть на играх, наблюдать с трибун. Потому что внутри уже бурлила кровь. Я опять загорелся — и в 2014 году вернулся. С тех пор играю.

Что касается учебы, то на дневном мне учиться было не очень интересно. И я понимал, что на очном отделении кучу времени придется тратить на сам университет. Да и в 18−20 лет постоянно просить у мамы денег тоже не комильфо. Пошел на заочку, позже открыл ИП и начал работать. В армию — спасибо спорту (смеется. — прим.) — я не годен.

«Всю игру я не верил, что травма тяжелая»

Зимой я вернулся в футбол, а весной у нас была первая игра. Долго готовился к ней, тренировался упорно. Когда вышел, то был на эмоциях, на адреналине — все же столько не играл! Первое набегание, самое первое после жеребьевки — и сразу же получаю травму колена… И на этом мой весь игровой год заканчивается. Мы тогда играли со «Спартанцами» (московская команда по американскому футболу. — прим.).

Всю игру я не верил, что травма тяжелая, а потом поехал в больницу и мне сказали: «У тебя порваны связки, носи лонгет три недели». Ногу не согнуть. Тогда было очень обидно. Сейчас, в принципе, все хорошо.

«Уж лучше я в спорте травму получу, чем не пойми где»

Стал ли я более осторожным? Знаешь, да. Наверное, после травмы я начал себя немножко ограничивать. Так как у меня колено больное — я каких-то подвижных вещей в жизни стараюсь избегать. Не пойду кататься на коньках, играть в баскетбол, футбол. У меня есть спорт, и лучше я там травму получу, чем не пойми где, просто получая удовольствие.

Так что в жизни, да, я стараюсь аккуратненько. А на поле ты над всем этим не задумываешься, да и времени особо нет.

«Поначалу на трибунах были в основном те, кого мы сами приглашали»

Поначалу приходили в основном родственники и знакомые — те, кого мы сами приглашали. Мол, приходите, посмотрите, что такое американский футбол. Потом стали развиваться, минимальная реклама началась — нас начали узнавать. И народ стал подтягиваться.

Сейчас считается, что в нашем дивизионе у «Литвинов» самая заполняемая трибуна. Были матчи, когда трибуны с нашей стороны практически были заполнены полностью. На самом деле, это очень приятно, когда приходят и поддерживают люди, которые тебя совсем не знают. Это мотивирует и помогает в сложных моментах в игре.

Хвалит или делает замечания — на то он и тренер

Отношения с тренерами абсолютно дружеские, особой строгости нет. Что касается игрового и тренировочного процесса, то здесь однозначно: что тренер говорит — так и делаешь. Он хвалит тебя, или он делает замечания — на то он и тренер.

Если ты достоин, показываешь результат — ты можешь попасть в основной состав. Любой адекватный человек должен понимать, заслуживает он этого или нет. И у нас нет такого, что если тебя взяли в основной состав, то ты застолбил это место и можешь играть там, пока тебе самому это не надоест.

«Когда начинаешь побеждать — это дорогого стоит»

Это было самое запоминающееся. Когда ты начинаешь побеждать — это дорогого стоит.