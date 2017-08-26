Зигмар Габриэль: В мире началась «холодная война 2.0» 26.08.2017, 19:48

Зигмар Габриэль

Фото: dpa

Глава МИД Германии заявил, что мир стоит на пороге нового гонки вооружений.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) призвал не рассматривать международное сотрудничество как "арену для проведения состязаний". "Мы находимся в центре "холодной войны 2.0", - заявил немецкий социал-демократ в интервью газете Bild, опубликованном в субботу, 26 августа. По мнению Габриэля, мир стоит на пороге нового гонки вооружений как на Востоке, так и на Западе, пишет DW.

Для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важна, прежде всего, борьба, считает глава германского внешнеполитического ведомства. Главным приоритетом для них является не справедливость и сила закона, а право сильного, указал он далее. "Мир - как арена для проведения состязаний; на ней уважают только того, кто демонстрирует силу. Это опасная тенденция", - добавил вице-канцлер Германии.

Говоря о предстоящих выборах в бундестаг, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) в уступках Трампу по вопросу увеличения расходов на оборону и вооружение. "Я считаю, это большая ошибка", - подчеркнул он.

Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября. Основная борьба развернется между СДПГ и блоком консервативных партий ХДС/ХСС, который представляет Меркель. Предвыборные опросы свидетельствуют о значительном преимуществе консерваторов.