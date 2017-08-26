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Загадка с поиском питона на фотоснимке взорвала Сеть

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  • 26.08.2017, 19:59
  • 7,033

Пользователи интернета изо всех сил пытаются справиться с новой фотозагадкой.

Загадка была опубликована в социальной сети Facebook. На фотографии спряталась трехметровая змея, заметить которую оказалось очень трудно, пишет belive.ru.

Как сообщает Gamebomb.ru, данная фотография была сделана ловцами змей из Австралии. Специалисты рассказали, что порой после вызова они и сами с трудом могут обнаружить змею в чужом дворе, потому решили публиковать фотографии своей работы, чтобы озадачить пользователей в интернете.

Опубликованное фото всего за пару дней собрало более 500 комментариев пользователей социальной сети, большинство из которых так и не сумели найти спрятанную змею. Интересно, что многие сумели указать месторасположение змей, которых и вовсе нет на снимке.


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