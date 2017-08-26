«Бермудский треугольник» белорусского рынка труда 8 26.08.2017, 20:20

5,801

В Беларуси из числа безработного населения пропала 51 тысяча человек.

Интересен вопрос о ситуации на рынке труда. Оказывается, решение о том, что на каждое сокращенное рабочее место должно быть создано новое высокопроизводительное, не слишком строго выполняется. Предприятия по-прежнему продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. Остается загадкой, куда уходят люди с закрывающихся предприятий. Тут, по мнению премьер-министра Андрея Кобякова, виновата местная вертикаль, которая проводит недостаточную работу по созданию новых рабочих мест, пишет Экономическая газета.

Прогнозные параметры на полугодие выполнили только две области, а из заданных 33 тыс. новых рабочих мест создано около 31 тыс. при годовом плане 70 тыс. Глава правительства попенял исполкомовским «вертикальщикам», которые в начале года «очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается». Правда, не должны стоять в сторонке и руководители отраслевых органов управления, отметил премьер-министр. Но в целом, по его мнению, ситуация в сфере занятости в стране заметно улучшилась: вакансий больше, чем кандидатов, которые официально зарегистрировались в качестве безработных. Еще год назад ситуация была противоположной.

Однако остается загадкой, куда исчезли 51,5 тыс. человек, выбывших за год из численности занятого населения, если число безработных неуклонно снижается? То ли они пополнили ряды участников теневой экономики, то ли отправились на заработки за рубеж – на совещании, кажется, так и не выяснили.