Глава МИД Латвии: Учения «Запад 2017» непрозрачны 1 26.08.2017, 21:01

Эдгар Ринкевич

Фото: DELFI

Эдгар Ринкевич сказал, что белорусско-российские учения несут напряженность в регионе.

Главная проблема, связанная с учениями "Запад 2017", — недостаток прозрачности, поэтому надо продолжать диалог в совете НАТО-Россия, сказал на ежегодном собрании министров иностранных дел стран Балтии и Северных стран в Осло (Норвегия) глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, пишет Delfi.

Ожидающийся масштаб, сценарий и близость к Латвии совместных военных учений России и Беларуси "Запад 2017" создают известное напряжение, сказал Ринкевич. Однако они не воспринимаются, как прямая военная угроза, в том числе и благодаря усиленному военному присутствию союзников.

Говоря об отношениях с Россией, Ринкевич с сожалением признал, что в России продолжает укрепляться авторитаризм, что негативно сказывается на ситуации с правами человека.