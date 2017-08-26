Мейвезер – Макгрегор: Что нужно знать о главном cобытии в мире бокса 26.08.2017, 21:40

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Общая прибыль организаторов составит около 600 миллионов долларов.

В воскресенье утром один из лучших боксеров в истории Флойд Мейвезер и звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор в Лас-Вегасе проведут поединок по правилам бокса. Накануне самого ожидаемого поединка года Кlitschko-brothers отвечает на самые часто задаваемые вопросы относительно предстоящего поединка.

Кто такие Мейвезер и Макгрегор?

Флойд Мейвезер – живая легенда бокса, многолетний лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий, чемпион мира в пяти весах, выигравший все свои 49 поединков на профессиональном ринге.

Конор Макгрегор – звезда смешанных единоборств. Чемпион мира в полулгеком и легком весах, одержавший 21 победу в 24 боях.

Почему их бой стал возможен?

Мейвезер, в последний раз выходивший в ринг два года назад и объявивший о завершении спортивной карьеры, говорил, что вернуться в спорт его заставит гонорар в 100 миллионов долларов. Судя по раскладам, он его получит.

За что будут драться?

За неофициальное звание лучшего бойца в мире, а также за «Денежный пояс» от WBC, специально изготовленный к этому бою. Он состоит из 1,5 кг золота, 3 360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов и итальянской крокодиловой кожи.

Сколько заработают бойцы?

Точных данных по поводу заработка нет. Однако, Атлетическая комиссия штата Невада опубликовала официальные гонорары боксеров (без учета процентов от продаж билетов и трансляций). Мейвезер гарантированно получит 100 миллионов долларов, а Макгрегор – около 30 миллионов. При этом, общая прибыль организаторов составит около 600 миллионов долларов.

Первый ли это подобный бой?

Нет, подобные поединки между спортсменами, представляющими разные виды единоборств, проводились и ранее. Самый известный – бой Мухаммеда Али против Антонио Иноки, состоявшийся в 1976-м году. Так же в таких поединках участвовали Джек Демпси, Тревор Бербик, Оскар Де Ла Хойя.

По каким правилам пройдет бой?

По правилам бокса. Причем, драться оба бойца будут в рамках первого среднего веса – 69, 85 кг. Макгрегор и Мейвезер уложились в рамки весовой категории. Вес Конора за день до боя составил – 69,4 кг, а Мейвезера — 67,8 кг.