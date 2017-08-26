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«За последние 22 года у нас что-то в стране подешевело?»

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  • 26.08.2017, 21:59
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Брестчане недовольны резким подорожанием стоимости проезда.

Cегодня проезд в брестских маршрутках подорожал сразу на четверть - сразу до рубля. Соответствующее решение обнародовало местное предприятие «Берасцегартранс», пишет сайт телеканала «Белсат».

Водители маршруток рассказывают:

«Концы с концами очень трудно сводятся. Поможет ли это - трудно сказать. Опять же количество пассажиров уменьшится, так как разница между автобусом и нами практически в два раза», - рассказывают водители маршрут».

«Если дорожает, то пару дней поток пассажиров есть, а затем онападает. Ну а потом в течение полугода снова поднимается».

«Нам сказали поднять, мы и поднимаем. Нас же не спрашивали».

При этом, утверждают водители маршруток, особых претензий в связи с подорожанием проезда пассажиры не высказывают.

Пассажиры так комментируют подорожание:

«Зарплаты небольшие - не хотелось бы, чтобы так дорожало. Но выбора нет: ехать же надо!»

«А что делать? Выхода нет».

«У нас же все дорожает!»

«За последние 22 года у нас что-то в стране подешевело?»

«Я думаю, что это маршрутчики сговорились. Скоро еще и таксисты поднимут цены. Я думаю, все пересядут на троллейбусы и автобусы, а потом и на велосипеды - как в Китае! Катайтесь на велосипедах! "

Цены на поездку на маршрутке в городе по-над Бугом не менялись год. От 20-го августа 2016-го и до сегодня стоимость проезда в маршрутке в Бресте составлял 80 копеек.


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