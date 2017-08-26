закрыть
26 августа 2017, суббота, 22:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Смелая и уверенная в себе Украина

  • Питер Дикинсон
  • 26.08.2017, 22:14
ПИТЕР ДИКИНСОН

Прошедшие годы в Украине стали периодом формирования политической нации.

Я живу в Украине почти 20 лет. И наблюдал за тем, как появилась современная Украина, и как родилась политическая нация.

Когда впервые приехал сюда, украинцы не были людьми с чувством собственной национальной идентичности. Здесь преобладал своего рода постсоветский фатализм, и большинство граждан, казалось, до сих пор оставались в ловушке психологической тюрьмы советской системы.

Многие искали поддержку у Москвы, а Европу воспринимали, как другой мир.

Но сменилось поколение. Благодаря этому начался удивительный период национального строительства, расширения горизонтов.

Произошло несколько важных событий – Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2014 года. Но процесс становления политической нации не прекращался в течение всего периода.

Украина все еще далека от той зоны комфорта, которая есть в Евросоюзе, но достигнутый прогресс – огромен. Это преображение вдохновляет. И я считаю Украину – самой интересной страной в современной Европе.

Жизнь здесь не бывает простой, но и скучной тоже. Всякий раз, когда я путешествую по Европе, меня поражает то, каким там все кажется тоскливым. Этот взгляд, возможно, непонятен миллионам украинцев, живущих в относительной бедности и ежедневно изо всех сил пытающихся выживать.

Однако в нынешней Украине практически невозможно узнать ту страну, с которой я впервые столкнулся в 90-х годах. Это гораздо более смелая и уверенная в себе страна. Неопределенность, некогда доминировавшая в украинцах, уступила место всеохватывающей национальной идентичности. Во многом это стало возможным благодаря объединяющей силе сопротивления в гибридной войне с Россией.

И я убежден, что в последующие десятилетия этот период будет назван годами формирования украинской нации.

Питер Дикинсон, «Новое время»


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому