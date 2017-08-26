Смелая и уверенная в себе Украина Питер Дикинсон

26.08.2017, 22:14

ПИТЕР ДИКИНСОН

Прошедшие годы в Украине стали периодом формирования политической нации.

Я живу в Украине почти 20 лет. И наблюдал за тем, как появилась современная Украина, и как родилась политическая нация.

Когда впервые приехал сюда, украинцы не были людьми с чувством собственной национальной идентичности. Здесь преобладал своего рода постсоветский фатализм, и большинство граждан, казалось, до сих пор оставались в ловушке психологической тюрьмы советской системы.

Многие искали поддержку у Москвы, а Европу воспринимали, как другой мир.

Но сменилось поколение. Благодаря этому начался удивительный период национального строительства, расширения горизонтов.

Произошло несколько важных событий – Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2014 года. Но процесс становления политической нации не прекращался в течение всего периода.

Украина все еще далека от той зоны комфорта, которая есть в Евросоюзе, но достигнутый прогресс – огромен. Это преображение вдохновляет. И я считаю Украину – самой интересной страной в современной Европе.

Жизнь здесь не бывает простой, но и скучной тоже. Всякий раз, когда я путешествую по Европе, меня поражает то, каким там все кажется тоскливым. Этот взгляд, возможно, непонятен миллионам украинцев, живущих в относительной бедности и ежедневно изо всех сил пытающихся выживать.

Однако в нынешней Украине практически невозможно узнать ту страну, с которой я впервые столкнулся в 90-х годах. Это гораздо более смелая и уверенная в себе страна. Неопределенность, некогда доминировавшая в украинцах, уступила место всеохватывающей национальной идентичности. Во многом это стало возможным благодаря объединяющей силе сопротивления в гибридной войне с Россией.

И я убежден, что в последующие десятилетия этот период будет назван годами формирования украинской нации.

Питер Дикинсон, «Новое время»