«Князь Витовт» в Витебске: Белорусы выбирают национальные символы 26.08.2017, 22:28

В Витебске прошло открытие магазина вещей и сувениров в национальном стиле.

В Витебске 26 августа открылся первый в городе магазин вещей и сувениров в национальном стиле. Торговый объект также имеет белорусское название - «Князь Витовт», пишет tut.by.

В магазине - большой выбор одежды, сувениров, украшений, аксессуаров, посуды, текстильных изделий и других товаров.

Первым 10-ти покупателям хозяева магазина вручили ценные подарки, а всех остальных ждали приятные сувениры.

В 16.00 прошла историческая викторина для всех желающих. Чтобы подготовиться, организаторы советовали почитать про князя Витовта, белорусские национальные символы и восстановить свои знания по истории Великого княжества Литовского.

Организаторы наградили не только победителей, но и других участников. А для всех белорусскоязычных предусмотрены скидки на всю продукцию магазина.

Магазин находится по проспекту Фрунзе, 8.