Мейвезер выиграл у Макгрегора техническим нокаутом 4 27.08.2017, 8:02

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Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/ Globallookpress.com

В десятом раунде американский боксер победил ирландца.

Сегодня утром состоялся «бой века» между Флойдом Мейвезером (США) и Коннором Макгрегором (Ирландия).

Первые несколько раундов получились равными, передает sport.rbc.ru.

Макгрегор действовал немного более активно и несколько раз достал соперника несильными ударами в голову, в то время как Мейвезер старался попасть сопернику по корпусу, а также заставить его потратить силы на постоянные передвижения по рингу. Магрегор в этих раундах получил несколько замечаний от судьи за удары соперника по затылку.

Фото: pbs.twimg.com

В шестом раунде американец впервые за бой резко увеличил скорость и ему удалось провести две серии ударов, почти каждый из которых попал в цель. Макгрегор ответил ударом в печень, однако атака Мейвезера была более мощной, и раунд остался за американцем.

Фото: pbs.twimg.com

С самого начала второй половины боя Мейвезер начал наносить удары по голове соперника и перехватил инициативу в этом поединке. Макгрегор, который ранее проводил схватки длительностью не более 25 минут, стал уставать и пропускать удары. В девятом раунде ирландцу пришлось дважды идти в клинч, чтобы избежать нокаута, так как Мейвезер попал в голову прямыми ударами. В десятом раунде Мейвезер продолжил попадать сопернику в голову, Макгрегор несколько раз едва устоял на ногах, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу Мейвезера.

Фото: pbs.twimg.com

Поединок проходил по правилам бокса. Бой был рассчитан на 12 раундов по три минуты. Для Макгрегора этот поединок стал первым боксерским боем в карьере.

Бой между Мейвезером и Макгрегором не был титульным — победитель получил лишь символический пояс Money Belt, изготовленный из крокодильей кожи и золота и украшенный 3360 бриллиантами, 600 сапфирами и 300 изумрудами. Примерно стоимость пояса оценивается в $1 млн.

Фото: pbs.twimg.com

Гонорар участников боя не зависел от его исхода. Мейвезер за этот поединок гарантированно получит $100 млн, его соперник — $30 млн. Эта сумма не учитывает проценты с продажи прав на трансляцию боя, билетов, сувенирной продукции и спонсорские отчисления. Всего же, по предварительным прогнозам, Мейвезер за бой получит около $400 млн, Макгрегор — около $127 млн.

Бой должен стать самым кассовым в истории единоборств — предполагается, что кассовые сборы составят более $600 млн. Окончательную сумму можно будет назвать после того, как будут подведены подсчеты средств от продаж трансляции поединка.

Макгрегор и Мейвезер договорились о проведении боя между собой в июне 2017 года. Инициатором поединка был ирландец, который в конце 2016 года завоевал очередной чемпионский титул в UFC и стал первым в истории промоушна обладателем пояса сразу в двух весовых категориях. Макгрегор вызвал Мейвезера на бой, и ради этого поединка американский решил на время вернуться в спорт. Американец согласился принять вызвать Макгрегора только при условии, что бой будет проходить по боксерским правилам. Таким образом, ирландец лишился возможности бить ногами и вести борьбу в партере.

#MayweathervMcgregor



Fight is on! Follow me. I will constantly upload updates from the game. pic.twitter.com/PgXoEA40N9 — Muhammed Kizilkaya (@Muhammediceland) 27 августа 2017 г.

Мейвезер до встречи с Макгрегором в последний раз выходил на ринг в 2015 году, после чего объявил о завершении своей карьеры. Продолжать драться американец не планирует — бой против Макгрегора, по его словам, будет для него последним. До встречи с ирландцем Мейвезер выиграл все 49 поединков, в том числе 26 нокаутом.