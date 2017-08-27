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На марш в Барселоне вышло полмиллиона человек

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  • 27.08.2017, 8:19
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Демонстрацию против терроризма возглавил король Испании.

Король Испании Филипп VI возглавил демонстрацию против терроризма в Барселоне, которая прошла спустя девять дней после терактов в Каталонии, унесших жизни 15 человек, сообщает ВВС.

Рядом с монархом в первых рядах манифестации, которая прошла по улицам каталонской столицы, был премьер-министр Испании Мариано Рахой и люди, которые 17 августа первыми пришли на помощь пострадавшим от атаки исламистов.

Фото: Getty Images

Это были не только полицейские в форме и врачи в белых халатах, но и продавцы магазинов с бульвара Рамбла, где грузовик давил прохожих - они первые пришли на помощь пострадавшим.

Они стояли за широким баннером, на котором был написан лозунг "No tinc por" - "Я не боюсь" на каталонском языке.

Также в руках у демонстрантов, осуждающих воинствующих исламистов, были лозунги против исламофобии, а в числе участников манифестации были мусульманки в хиджабах. Кроме того, были и плакаты, осуждающие продажу испанского оружия Саудовской Аравии.

Фото: Getty Images

По данным полиции, всего в демонстрации приняли участие около полумиллиона человек.

Демонстрация перед референдумом

Филипп VI стал первым королем, которые принял участие в демонстрации после восстановления монархии в Испании в 1975 году. Его отец Хуан Карлос, занявший престол после кончины диктатора Франсиско Франко и отрекшийся от него в 2014 году, никогда этого не делал.

Испанский монарх и премьер продемонстрировали солидарность на фоне противоречий, связанных с желанием властей Каталонии провести неофициальный референдум о независимости в октябре этого года.

Фото: Reuters

Во время марша за спиной у короля и премьер-министра развевались каталонские флаги, которые служат эмблемой сторонников независимости автономной области. А некоторые демонстранты попытались освистать Филиппа VI и кричали ему "уходи".

Премьер-министр Рахой, в свою очередь, призвал всех выйти на марш, чтобы доказать единство Каталонии и остальной Испании в борьбе с террором.

Что стало с нападавшими

По подсчетам полиции, в субботней демонстрации в Барселоне приняли участие примерно полмиллиона человек.

Фото: Reuters

Во второй половине дня 17 августа фургон совершил наезд на прохожих на бульваре Рамбла в центре Барселоны, особенно популярном среди туристов. Автомобиль проехал более 500 метров на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия. Водителю тогда удалось скрыться.

Позже в 120 километрах от Барселоны в приморском городе Камбрильс автомобиль также совершил наезд на пешеходов. Полиция застрелила пятерых нападавших.

Жертвами атак в Каталонии стали 15 человек, более 100 были ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).

Фото: Reuters

В минувший вторник, 22 августа, полиция застрелила марокканца 22-летнего Юнеса Абуякуба, которого считают водителем фургона, врезавшегося в толпу туристов на Рамбле.

Четверо задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии предстали перед судом в Мадриде.

Фото: Reuters


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