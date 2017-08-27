Белорусы заявили о себе в Карелии 4 27.08.2017, 8:26

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В республике зарегистрировали белорусскую национально-культурную автономию.

Национально-культурная автономия белорусов зарегистрирована в Карелии. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства Карелии по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями.

"Председателем общественной организации избрана Светлана Барташевич - член Совета при главе Республики Карелия по межнациональным отношениям. При ее непосредственной поддержке в 2015-2016 годах открылись местные национально-культурные автономии белорусов в Петрозаводске, Сегежа и Кандапозе. Также Светлана Барташевич являлась одним из делегатов , предоставляющие федеральную национально-культурную автономию белорусов России на 7-м съезде белорусов мира, который прошел в Минске в июле 2017 года ", - говорится в сообщении ведомства.

В Карелии, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, проживают более 23,3 тыс. Белорусов. Они составляют третью по численности этническую группу в республике после русских и карел.