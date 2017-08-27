Сын соратника Януковича на Bentley сбил мужчину в центре Киева 27.08.2017, 8:59

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Резонансное ДТП совершил сын нардепа Украины от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича.

В субботу вечером сыном народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфричем Нестором Несторовичем непосредственно на пешеходном переходе совершен наезд на прохожего, пострадавший с множественными травмами госпитализирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу самого депутата Нестора Шуфрича, сообщает пресс-служба нардепа.

В сообщении подчеркивается, что ДТП совершено на автомобиле марки Bentley, который сыну депутата не принадлежал, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A на парковке клуба FreeДом.

Утверждается, что ДТП произошло, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении.

«Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются. По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается», — говорится в сообщении.

В пресс-службе депутата подчеркивают, что Нестор Шуфрич-младший не покидал место происшествия, сразу вступил в контакт с полицией и начал давать объяснения. Утверждается также, что он добровольно в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.

«Народным депутатом Нестором Шуфричем дано распоряжение оказать максимальную помощь пострадавшему, обеспечить самый высокий уровень медицинского обеспечения, а в случае временной потери трудоспособности или других негативных последствий случившегося обеспечить компенсацию, в том числе за принесенный моральный ущерб», — говорится в сообщении.

В то же время народный депутат распорядился оказать сыну максимальную юридическую помощь в обеспечении его гражданских прав согласно действующего законодательства.