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Белоруска посетила четыре европейские столицы, почти не тратя денег

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  • 27.08.2017, 9:05
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Вена

Визит в Будапешт, Братиславу, Вену и Варшаву обошелся в скромную сумму даже с учетом сувениров.

Пимошенко Виктория из агрогородка Михановичи в Минской области за восемь дней посетила четыре европейские столицы: Будапешт, Братиславу, Вену и Варшаву — и потратила 290 евро. Расходы подсчитаны даже с учетом покупки магнитов и прочих сувениров. О своем путешествии девушка рассказала tut.by.

Будапешт

— В самом начале планировали поездку только в Будапешт в конце апреля, но так как Вена и Братислава находятся недалеко, решили заглянуть и туда. До Венгрии летели на самолете Wizzair: 30 евро в одну сторону. Билет на автобус до Варшавы стоит примерно 60 — 65 рублей, однако у нас своя схема: плацкарт из Минска до Бреста (17.25 — 21.50) а в 00.10 с брестского автовокзала отходит автобус до аэропорта Шопен за 21 рубль. Итого добраться до аэропорта Варшавы мы смогли за 29 рублей.

Жилье в венгерской столице нашли на couchsurfing. Цены на еду в Будапеште невысокие. За булочку с кофе отдадите 2- 4 евро, порция картофельного пюре и гуляш обойдутся в 4 — 5 евро. Три дня в Будапеште пролетели незаметно, но мы обошли город вдоль и поперек. Экскурсий не брали, план перемещений разработала моя подруга с помощью путеводителя. Многие достопримечательности можно увидеть бесплатно: здание венгерского парламента, Рыбацкий бастион, туфли на набережной Дуная, Центральный рынок и т.д. Настоятельно рекомендую посетить купальни. Мы были в Сечени. Атмосфера там завораживает, чувствуешь себя Клеопатрой! Стоимость входного билета — 15 евро, за полотенце нужно доплачивать (если есть возможность, возьмите свое с собой). Кстати, время посещения не ограничено, то есть можно прийти утром и наслаждаться плаванием до вечера.

Братислава

Пробыв три полных дня в Будапеште и потратив на все про все 70 евро, мы отправились в Братиславу на комфортабельном поезде за 18 евро с человека. Жилье бронировали через booking.com: 2 ночи в хостеле — 32 евро на человека. На ресепшене увидели объявление о бесплатной пешеходной экскурсии по городу: отличная возможность познакомиться с городом, узнать о ценах и замечательных местах.

Ужин в ресторанчике: порция галушек и большой бокал пива — обойдется в 7 евро. Сэндвич — 2−3 евро. Можно готовить в хостеле, где есть все необходимое. Цены на продукты — такие же, как и у нас. На следующий день мы посетили Братиславский град и замок Девин в 20 минут езды от города. Стоимость проезда к замку и обратно — 2 евро, посещение — 4 евро. Съездите, вы не пожалеете: горы, зелень, миниатюрные домишки с красными крышами. Старый город Братиславы напоминает Таллин и Ригу, изобилует статуями. Все расходы за два дня составили 30 евро.

Вена

Поехали дальше. В Вену добирались автобусом: 5 евро с человека. В австрийской столице пробыли всего день, но многое успели посмотреть. Даже побывали в знаменитой венской опере за 3 евро: места стоячие, но все прекрасно видно и слышно. Билеты можно купить за 15−30 минут до начала спектакля. Если честно, то я немного переживала, что Вена окажется чересчур помпезной, но она великолепна! Цены здесь выше, чем в двух предыдущих городах. Венское метро стоит 2,2 евро, а метро Будапешта — 1 евро с человека. Но мы попробовали все, что хотели: за кусочек торта «Захер» и яблочный штрудель отдали 8 евро, за сосиски с картофелем и огромный шницель — 9 евро (шницель берите на двоих!). За день в Вене оставили всего 20 евро.

Варшава

На автобусе за 17 евро в 23.15 выехали в Варшаву. Там снимали квартиру: 26 евро на двоих в сутки. В Варшаве я не первый раз, поэтому большую часть времени провели, просто гуляя по городу. Посетили музей Коперника: будет интересен как взрослым, так и детям. Стоимость входа — 6 евро. Покормили белочек орешками в парке «Лазенки» — отличное место для отдыха на природе. Цены на еду — как и у нас, а в «млечных барах» — еще ниже. Одно из таких заведений находится недалеко от ТЦ Złote Tarasy: за порцию ароматного грибного супа и пирогов отдадите не больше 2,5 — 3 евро. За два дня в Варшаве потратили 25 евро, а обратная дорога до Минска стоила 13 евро.


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