Фотофакт: Бело-красно-белый флаг подняли над Альпами
- 27.08.2017, 9:30
В сети появилось вдохновляющее фото национальной святыни над заснеженными вершинами.
«Радыё Свабода» опубликовало в «Фейсбуке» эффектное фото поднятия бело-красно-белого флага над облаками на одной из заснеженных вершин Альп.
Как здесь не вспомнить начало вдохновляющего стихотворения белорусского барда Алеся Микуса:
Вышэй за нас - адно багі,
З віроў маланак паўставаныя.
Там нашы сэрцы ў лёд скаваныя,
Дзе промнямі цвітуць снягі.