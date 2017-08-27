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Фотофакт: Бело-красно-белый флаг подняли над Альпами

  • 27.08.2017, 9:30
Фото: Радыё Свабода/facebook

В сети появилось вдохновляющее фото национальной святыни над заснеженными вершинами.

«Радыё Свабода» опубликовало в «Фейсбуке» эффектное фото поднятия бело-красно-белого флага над облаками на одной из заснеженных вершин Альп.

Как здесь не вспомнить начало вдохновляющего стихотворения белорусского барда Алеся Микуса:

Вышэй за нас - адно багі,

З віроў маланак паўставаныя.

Там нашы сэрцы ў лёд скаваныя,

Дзе промнямі цвітуць снягі.


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