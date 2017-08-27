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Нетаньяху рассказал о причинах срочной встречи с Путиным

  • 27.08.2017, 9:49
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Биньямин Нетаньяху
Фото с сайта eadaily.com

Армия Израиля оказалась на грани столкновения с российскими войсками в Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал причиной «срочной» встречи с главой России Владимиром Путиным изменившуюся «в последние недели» ситуацию в регионе и, в частности, на израильско-сирийской границе. Об этом глава израильского правительства рассказал в интервью телеканалу Channel 20 Israel (перевод – РБК).

Ситуация в Сирии, как заметил Нетаньяху, «была стабильной до последних недель». «За последние несколько недель произошли огромные изменения», — добавил он, напомнив о том, что на «северной границе Израиля», в Сирии, с 2011 года идет вооруженный конфликт, участие в котором на стороне правительственных войск с 2015 года принимает в том числе Россия.

«Чтобы обеспечить отсутствие столкновений между армией Израиля и российскими войсками, время от времени мы обсуждаем, что мы делаем в свете [этой] ситуации», — пояснил премьер-министр, подчеркнув в очередной раз, что «в последние недели» эта ситуация «изменилась».

«Все разговоры, которые мы проводили с Путиным, однозначно служили укреплению доверия между нашими странами, и я думаю, это было не только в интересах России, но и в наших интересах», — отметил Нетаньяху. Переговоры в ходе его последней встречи с российским лидером, «почти полностью» были посвящены попытке усиления Ирана в Сирии.


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