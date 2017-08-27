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С 1 сентября в Беларуси пройдет масштабная реорганизация налоговых

  • 27.08.2017, 10:01

Таких крупных «встрясок» для налоговых инспекций в стране еще не было.

С 1 сентября в Беларуси реорганизуют некоторые районные налоговые инспекции.

Это предусмотрено соответствующими приказами Министерства по налогам и сборам. После реорганизации по месту нахождения присоединенных инспекций будут находиться управления по работе с плательщиками, сообщает tut.by.

В налоговой обещают, что информация о реквизитах счетах для уплаты платежей в республиканский и местный бюджеты для реорганизованных инспекций МНС, в том числе для перечисления физлицами налога на недвижимость и земельного налога, появится 31 августа.

«В структуре реорганизованных инспекций МНС создаются управления по работе с плательщиками. Для обеспечения зачисления и учета платежей республиканского и местных бюджетов для управлений по работе с плательщиками Министерством финансов Республики Беларусь рассчитаны цифровые девятизначные коды, которые будут использоваться в качестве УНП клиентов казначейства в учетных системах налоговых органов и казначейств», — поясняют в ИМНС по Брестской области.

В ИМНС по Свислочскому району сообщают, что реорганизация проводится по приказу МНС от 05 июня 2017 года № 49 «Об установлении численности работников инспекций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», а также по приказу № 56 «О реорганизации инспекций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области».

Для каждой из областей, в которых будет проводиться реорганизация районных налоговых, был выпущен отдельный приказ МНС.

Как поясняют в ИМНС по Гомельской области, информация о реквизитах счетов для уплаты платежей в республиканский и местный бюджеты для реорганизованных инспекций МНС будет размещена 31 августа на сайте МНС. Найти данные можно будет во вкладке «Сведения о платежах» в разделах:

сведения для заполнения платежных документов в местный бюджет;

сведения для заполнения платежных документов в республиканский бюджет;

сведения о банковских реквизитах счетов местных бюджетов для перечисления физическими лицами налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю по месту расположения земельных участков и (или) объектов недвижимости.

По Могилевской области реорганизация налоговых инспекций произойдет с 1 сентября за счет присоединения к инспекциям МНС по:

Бобруйскому району — инспекций МНС по Глусскому, Кировскому районам,

Горецкому району — инспекций МНС по Дрибинскому, Мстиславскому районам,

Костюковичскому району — инспекций МНС по Краснопольскому, Хотимскому, Климовичскому районам,

Кричевскому району — инспекции МНС по Чаусскому району,

Осиповичскому району — инспекции МНС по Кличевскому району,

Шкловскому району — инспекций МНС по Белыничскому, Круглянскому районам,

Быховскому району — инспекции МНС по Славгородскому району,

Ленинскому району г. Могилева № 2 — инспекции МНС по Ленинскому району г. Могилева № 1 и переименованием в инспекцию МНС по Ленинскому району г. Могилева.

Реорганизуются также некоторые инспекции Брестской области:

по Барановичскому району — путем присоединения к ней инспекций МНС по Ганцевичскому и Ляховичскому районам;

по Брестскому району — путем присоединения к ней инспекций МНС по Жабинковскому и Каменецкому районам;

по Пинскому району — путем присоединения к ней инспекции МНС по Ивановскому району;

по Кобринскому району — путем присоединения к ней инспекции МНС по Малоритскому району.

По Гомельской области реорганизация налоговых инспекций произойдет за счет присоединения к инспекциям МНС по:

Гомельскому району — инспекции МНС по Ветковскому району;

Житковичскому району — инспекции МНС по Лельчицкому району;

Жлобинскому району — инспекции МНС по Буда-Кошелевскому району;

Калинковичскому району — инспекции МНС по Петриковскому району;

Мозырскому району — инспекций МНС по Ельскому и Наровлянскому районам;

Речицкому району — инспекций МНС по Брагинскому и Хойникскому районам;

Рогачевскому району — инспекций МНС по Кормянскому и Чечерскому районам;

Светлогорскому району — инспекции МНС по Октябрьскому району;

Новобелицкому району — инспекции МНС по Добрушскому району.

В Гродненской области реорганизация налоговых инспекций произойдет за счет присоединения к инспекциям МНС по:

Волковысскому району — инспекций МНС по Берестовицкому и Свислочскому районам;

Гродненскому — Мостовскому;

Лидскому — Вороновскому и Ивьевскому;

Новогрудскому — Дятловскому и Кореличскому;

Слонимскому — Зельвенскому;

Сморгонскому — Ошмянскому.

В Минской области реорганизация произойдет путем присоединения:

к инспекции по Борисовскому району присоединятся инспекции по Березинскому и Крупскому районам,

к инспекции по Слуцкому району — инспекции по Копыльскому и Стародорожскому районам,

к инспекции по Солигорскому району — инспекция по Любанскому району,

к инспекции по Несвижскому району — инспекция по Клецкому району,

к инспекции по Дзержинскому району — инспекция по Узденскому району,

к инспекции по Вилейскому району — инспекции по Мядельскому району,

к инспекции по Пуховичскому району — инспекция по Червенскому району.

В Витебской области с 1 сентября реорганизуют 13 налоговых инспекций.

Отметим, что реорганизации районных налоговых инспекций в Беларуси проводили и раньше, но они не были такими масштабными. Так, с 1 февраля этого года была реорганизована инспекция по Речицкому району путем присоединения к ней инспекции по Лоевскому району. В инспекции по Речицкому району создается отдел по работе с плательщиками Лоевского района.


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